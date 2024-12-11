Путин потребовал подписать документы по строительству ВСМ Москва – Петербург

Старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом был дан президентом в марте 2024 г. Ее протяженность достигнет около 700 км. Общий объем инвестиций составит 1,8 трлн руб. Основным производителем высокоскоростных поездов для ВСМ будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг».