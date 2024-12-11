Путин потребовал подписать документы по строительству ВСМ Москва – Петербург
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительством России призвал подписать документы о предоставлении банковских средств на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга, следует из трансляции на канале Кремля.
«Пожалуйста не создавайте дополнительных проблем, там где их и так хватает и давайте работать в сроки, которые мы ранее обозначали, солидарно работать», – заявил Путин.
По словам президента, решения о финансировании ВСМ Москва – Петербург до сих пор не приняты.
Старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом был дан президентом в марте 2024 г. Ее протяженность достигнет около 700 км. Общий объем инвестиций составит 1,8 трлн руб. Основным производителем высокоскоростных поездов для ВСМ будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг».