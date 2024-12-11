Правившая в Сирии партия «Баас» объявила о приостановке своей деятельности

При перевороте 1963 г. к власти в Сирии пришла партия «Баас», выступавшая за возрождение Объединенной Арабской Республики (единое государство Египта и Сирии). По итогам переворота 1966 г. «Баас» была разделена на две противоборствующие части, а к власти пришел Салах Джадид. В результате переворота 1970 г. Джадид был свергнут с поста руководителя страны, на его место пришел Хафез Асад, став пожизненным президентом до своей смерти в 2000 г. После его смерти власть перешла его сыну – Башару Асаду.