Правившая в Сирии партия «Баас» объявила о приостановке своей деятельности
Партия арабского социалистического возрождения («Баас») объявила о приостановке своей деятельности в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на решение центрального руководства, опубликованном в партийной газете.
Как сообщает агентство, «Баас» приняла решение приостановить деятельность во всех формах и аспектах до «дальнейшего уведомления». Также партия приняла решение передать принадлежавшее ей вооружение и технику министерству внутренних дел временного правительства Сирии. Надзор за прочим имуществом и денежными активами будут осуществлять региональные минюст и минфин.
При перевороте 1963 г. к власти в Сирии пришла партия «Баас», выступавшая за возрождение Объединенной Арабской Республики (единое государство Египта и Сирии). По итогам переворота 1966 г. «Баас» была разделена на две противоборствующие части, а к власти пришел Салах Джадид. В результате переворота 1970 г. Джадид был свергнут с поста руководителя страны, на его место пришел Хафез Асад, став пожизненным президентом до своей смерти в 2000 г. После его смерти власть перешла его сыну – Башару Асаду.
8 декабря сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти президента Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве главы государства из страны.