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Правившая в Сирии партия «Баас» объявила о приостановке своей деятельности

Ведомости

Партия арабского социалистического возрождения («Баас») объявила о приостановке своей деятельности в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на решение центрального руководства, опубликованном в партийной газете.

Как сообщает агентство, «Баас» приняла решение приостановить деятельность во всех формах и аспектах до «дальнейшего уведомления». Также партия приняла решение передать принадлежавшее ей вооружение и технику министерству внутренних дел временного правительства Сирии. Надзор за прочим имуществом и денежными активами будут осуществлять региональные минюст и минфин.

При перевороте 1963 г. к власти в Сирии пришла партия «Баас», выступавшая за возрождение Объединенной Арабской Республики (единое государство Египта и Сирии). По итогам переворота 1966 г. «Баас» была разделена на две противоборствующие части, а к власти пришел Салах Джадид. В результате переворота 1970 г. Джадид был свергнут с поста руководителя страны, на его место пришел Хафез Асад, став пожизненным президентом до своей смерти в 2000 г. После его смерти власть перешла его сыну – Башару Асаду.

8 декабря сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти президента Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве главы государства из страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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