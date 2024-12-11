В Пентагоне заявили о сохранении присутствия США в Сирии
США сохраняют свое присутствие в Сирии и не делают никаких корректировок дислокации своих сил в регионе, чтобы не дать ИГИЛ
«В интересах нашей национальной безопасности, чтобы ИГИЛ не могло воспользоваться текущей ситуацией в стране», – заявила Сингх. – «Именно поэтому министерство не объявляет об изменении дислокации сил в регионе, и мы сохраняем наше текущее присутствие в Сирии, чтобы победить и противостоять боевикам ИГИЛ, а также защищать наши войска от любых угроз».
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.
Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков 10 декабря заявил, что Россия продолжает диалог со всеми государствами Ближнего Востока. По его словам, наблюдается «пересечение интересов со многими странами». В день захвата власти в Сирии в Кремле заявляли о получении гарантий безопасности российских военных баз в республике. 9 декабря Песков отмечал, что на данный момент «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских военных баз в стране.