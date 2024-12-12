Представители ядерных держав провели закрытую встречу в Дубае

25 сентября российский президент Владимир Путин сообщил об изменениях в ядерной доктрине России. Тогда он пояснял, что Москва получит право на использование ядерного оружия после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Глава государства также отмечал, что в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.