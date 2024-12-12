Представители ядерных держав провели закрытую встречу в Дубае
В Дубае прошла встреча представителей пяти ядерных держав: России, США, Китая, Франции и Великобритании. Как сообщает «Коммерсантъ», сама встреча прошла еще 4 декабря, но МИД КНР только 10 декабря опубликовал итоги.
Как отмечает газета, из коммюнике следует, что стороны провели «откровенную дискуссию по тематике ядерных доктрин». «Такое обсуждение является своевременным в целях углубления понимания ядерных доктрин друг друга и во избежание недопонимания и просчетов», – добавили в китайском МИДе.
Ранее не исключалось, что ядерные доктрины станут предметом обсуждения «пятерки» в июле, когда работу механизма еще координировала Россия. Опрошенные газетой эксперты утверждают, что формат «пятерки» для России в современных геополитических реалиях – важный канал для доведения позиции страны по вопросам стратегических рисков в ходе конфликта вокруг Украины.
25 сентября российский президент Владимир Путин сообщил об изменениях в ядерной доктрине России. Тогда он пояснял, что Москва получит право на использование ядерного оружия после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Глава государства также отмечал, что в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.
19 ноября Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. При возникновении конфликта госполитика призвана не допустить эскалации военных действий и прекратить их на условиях, выгодных для Москвы. Подчеркивается также, что ядерное оружие рассматривается как средство сдерживания и его применение является крайней и вынужденной мерой.