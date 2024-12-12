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Представители ядерных держав провели закрытую встречу в Дубае

Ведомости

В Дубае прошла встреча представителей пяти ядерных держав: России, США, Китая, Франции и Великобритании. Как сообщает «Коммерсантъ», сама встреча прошла еще 4 декабря, но МИД КНР только 10 декабря опубликовал итоги. 

Как отмечает газета, из коммюнике следует, что стороны провели «откровенную дискуссию по тематике ядерных доктрин». «Такое обсуждение является своевременным в целях углубления понимания ядерных доктрин друг друга и во избежание недопонимания и просчетов», – добавили в китайском МИДе.

Ранее не исключалось, что ядерные доктрины станут предметом обсуждения «пятерки» в июле, когда работу механизма еще координировала Россия. Опрошенные газетой эксперты утверждают, что формат «пятерки» для России в современных геополитических реалиях – важный канал для доведения позиции страны по вопросам стратегических рисков в ходе конфликта вокруг Украины.

25 сентября российский президент Владимир Путин сообщил об изменениях в ядерной доктрине России. Тогда он пояснял, что Москва получит право на использование ядерного оружия после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Глава государства также отмечал, что в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

19 ноября Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. При возникновении конфликта госполитика призвана не допустить эскалации военных действий и прекратить их на условиях, выгодных для Москвы. Подчеркивается также, что ядерное оружие рассматривается как средство сдерживания и его применение является крайней и вынужденной мерой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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