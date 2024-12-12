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Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на $895 млрд на 2025 год

Ведомости

Американские конгрессмены одобрили проект оборонного бюджета США на 2025 финансовый год, который начался 1 октября, в размере $895 млрд, передает Associated Press (AP) со ссылкой на заседание Палаты представителей американского законодательного органа, которая велась на ее сайте.

Как отмечает агентство, расходы на оборону увеличат на 1% в этом финансовом году и обеспечат прибавку к заработной плате примерно половине военнослужащих. Законопроект был принят Палатой представителей 281 голосом против 140. Теперь он будет передан в Сенат. Вопрос поднятия зарплат военнослужащих до уровня частного сектора являлся ключевым, сообщает AP, добавляя, что многим военным в США приходится полагаться на банки и государственные программы помощи.

23 декабря президент США Джо Байден подписал военный бюджет США на 2024 г. в размере $886,3 млрд. Документ предусматривал ассигнования на финансовый год главным образом для Пентагона, программ национальной безопасности министерства энергетики, государственного департамента США и разведывательного сообщества, сообщал президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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