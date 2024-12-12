Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на $895 млрд на 2025 год

Как отмечает агентство, расходы на оборону увеличат на 1% в этом финансовом году и обеспечат прибавку к заработной плате примерно половине военнослужащих. Законопроект был принят Палатой представителей 281 голосом против 140. Теперь он будет передан в Сенат. Вопрос поднятия зарплат военнослужащих до уровня частного сектора являлся ключевым, сообщает AP, добавляя, что многим военным в США приходится полагаться на банки и государственные программы помощи.