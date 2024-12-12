Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на $895 млрд на 2025 год
Американские конгрессмены одобрили проект оборонного бюджета США на 2025 финансовый год, который начался 1 октября, в размере $895 млрд, передает Associated Press (AP) со ссылкой на заседание Палаты представителей американского законодательного органа, которая велась на ее сайте.
Как отмечает агентство, расходы на оборону увеличат на 1% в этом финансовом году и обеспечат прибавку к заработной плате примерно половине военнослужащих. Законопроект был принят Палатой представителей 281 голосом против 140. Теперь он будет передан в Сенат. Вопрос поднятия зарплат военнослужащих до уровня частного сектора являлся ключевым, сообщает AP, добавляя, что многим военным в США приходится полагаться на банки и государственные программы помощи.
23 декабря президент США Джо Байден подписал военный бюджет США на 2024 г. в размере $886,3 млрд. Документ предусматривал ассигнования на финансовый год главным образом для Пентагона, программ национальной безопасности министерства энергетики, государственного департамента США и разведывательного сообщества, сообщал президент.