Посол РФ в Вене пообещал ответить на расторжение Австрией контракта на газ
Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский обвинил Австрию в разрушении «опор двусторонних отношений и связей в деловой сфере» между государствами после расторжения Веной контракта на поставки российского газа. Без последствий это не останется, сообщил Любинский изданию «Известия».
Он добавил, что на обострение отношения пошла Австрия, когда объявила газовое сотрудничество «исторической ошибкой». По его словам, ПАО «Газпром», несмотря на особенности положения на мировой арене, продолжал выполнять условия соглашения, пока «они оплачивались в соответствии с контрактными обязательствами».
5 ноября Австрия сообщила, что подача российского газа будет прекращена после арбитражного решения по разбирательству между австрийской нефтегазовой компанией OMV и российским «Газпромом». 13 ноября стало известно о победе OMV в арбитражном споре с «Газпром экспортом», который компания вела по правилам Международной торговой палаты (ICC) на сумму 230 млн евро плюс проценты и судебные издержки.
«Ведомости» писали, что сейчас в общей сложности «Газпром» экспортирует в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию через Украину 42–42,3 млн куб. м в сутки. В ЕС газ по этому маршруту получают также Словакия и Венгрия. По данным Bloomberg, в период с октября 2023 г. по май 2024 г. «Газпром» обеспечил более 80% австрийского импорта в рамках долгосрочного контракта до 2040 г. Власти Украины заявляли, что контракт на транзит газа через ее территорию не будет продлен в 2025 г.