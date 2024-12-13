НПО «Искра» вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении пермского научно-производственного объединения «Искра» в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, в собственность КТРВ переходит 1,24 млрд обыкновенных акций НПО «Искра». Кроме того, КТРВ в 2024-2028 гг. освобождается от выплаты дивидендов, вырученные средства пойдут на реализацию государственного оборонного заказа.
По данным «Коммерсанта», накануне ПАО «НПО «Искра» провело внеочередное собрание акционеров. На повестку дня было вынесено два вопроса: об одобрении кредитов и о изменениях в уставе. В новой редакции документа общество должно было стать непубличным. Кроме того, акционеров просили утвердить обращение «Искры» в Центробанк об освобождении организации от обязанности раскрывать информацию о деятельности учреждения.
НПО «Искра» – одно из крупнейших машиностроительных предприятий России, которое проектирует, производит и поставляет оборудование для топливно-энергетического комплекса, а также разрабатывает и создает ракетные двигатели на твердом топливе.
КТРВ – один из крупнейших производителей высокоточного вооружения в России. Корпорация была создана в 2002 г. Она специализируется на разработке и выпуске авиационных ракет, крылатых ракет, гиперзвуковых комплексов и боеприпасов.
14 марта 2023 г. министр обороны Сергей Шойгу во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.