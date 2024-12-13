НПО «Искра» вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

По данным «Коммерсанта», накануне ПАО «НПО «Искра» провело внеочередное собрание акционеров. На повестку дня было вынесено два вопроса: об одобрении кредитов и о изменениях в уставе. В новой редакции документа общество должно было стать непубличным. Кроме того, акционеров просили утвердить обращение «Искры» в Центробанк об освобождении организации от обязанности раскрывать информацию о деятельности учреждения.