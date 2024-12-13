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НПО «Искра» вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении пермского научно-производственного объединения «Искра» в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, в собственность КТРВ переходит 1,24 млрд обыкновенных акций НПО «Искра». Кроме того, КТРВ в 2024-2028 гг. освобождается от выплаты дивидендов, вырученные средства пойдут на реализацию государственного оборонного заказа.

По данным «Коммерсанта», накануне ПАО «НПО «Искра» провело внеочередное собрание акционеров. На повестку дня было вынесено два вопроса: об одобрении кредитов и о изменениях в уставе. В новой редакции документа общество должно было стать непубличным. Кроме того, акционеров просили утвердить обращение «Искры» в Центробанк об освобождении организации от обязанности раскрывать информацию о деятельности учреждения.

НПО «Искра» – одно из крупнейших машиностроительных предприятий России, которое проектирует, производит и поставляет оборудование для топливно-энергетического комплекса, а также разрабатывает и создает ракетные двигатели на твердом топливе.

КТРВ – один из крупнейших производителей высокоточного вооружения в России. Корпорация была создана в 2002 г. Она специализируется на разработке и выпуске авиационных ракет, крылатых ракет, гиперзвуковых комплексов и боеприпасов.

14 марта 2023 г. министр обороны Сергей Шойгу во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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