У секретаря генсовета «Единой России» Якушева остался один заместитель

У секретаря генсовета «Единой России» Якушева остался один заместительВ целом состав президиума партии сократился с 35 до 14 человек
У секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева остался один заместитель – руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев, передает корреспондент «Ведомостей». До этого съезда замов у секретаря генсовета было шесть.
Это, помимо Васильева, Александр Сидякин (депутат, глава ЦИК партии), Сергей Перминов (сенатор, отвечал за выборы), Дарья Лантратова (сенатор, отвечала за информполитику), Александр Грибов (замруководителя аппарата правительства) и Анна Кузнецова (вице-спикер Госдумы).
Из них только трое включены в президиум генерального совета партии (орган, который вправе принимать оперативные решения, в т. ч. кадровые на выборах): это Васильев, Грибов и Сидякин. В целом состав президиума сократился более чем вдвое – с 35 до 14 человек.