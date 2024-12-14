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У секретаря генсовета «Единой России» Якушева остался один заместитель

В целом состав президиума партии сократился с 35 до 14 человек
Ведомости

У секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева остался один заместитель – руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев, передает корреспондент «Ведомостей». До этого съезда замов у секретаря генсовета было шесть.

Это, помимо Васильева, Александр Сидякин (депутат, глава ЦИК партии), Сергей Перминов (сенатор, отвечал за выборы), Дарья Лантратова (сенатор, отвечала за информполитику), Александр Грибов (замруководителя аппарата правительства) и Анна Кузнецова (вице-спикер Госдумы).

Из них только трое включены в президиум генерального совета партии (орган, который вправе принимать оперативные решения, в т. ч. кадровые на выборах): это Васильев, Грибов и Сидякин. В целом состав президиума сократился более чем вдвое – с 35 до 14 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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