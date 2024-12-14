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NYT: Украина отложила подписание договора об ископаемых до инаугурации Трампа

Ведомости

Украина решила отложить заключение соглашения с США по добыче и переработке полезных ископаемых до вступления избранного американского лидера Дональда Трампа в должность. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники с украинской и американской стороны.

Первоначально документ планировалось подписать при администрации действующего президента США Джо Байдена, но подписание несколько раз откладывали. Украинская сторона рассчитывает, что процедура состоится при Трампе и что это поможет заручиться поддержкой новой администрации.

По данным издания, Украина обладает значительными запасами лития, кобальта и графита, стоимость которых оценивается в $11,5 трлн. Эти ресурсы могут быть востребованы производителями электромобилей, включая Tesla американского бизнесмена Илона Маска, поддерживающего Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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