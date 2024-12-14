NYT: Украина отложила подписание договора об ископаемых до инаугурации Трампа
Украина решила отложить заключение соглашения с США по добыче и переработке полезных ископаемых до вступления избранного американского лидера Дональда Трампа в должность. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники с украинской и американской стороны.
Первоначально документ планировалось подписать при администрации действующего президента США Джо Байдена, но подписание несколько раз откладывали. Украинская сторона рассчитывает, что процедура состоится при Трампе и что это поможет заручиться поддержкой новой администрации.
По данным издания, Украина обладает значительными запасами лития, кобальта и графита, стоимость которых оценивается в $11,5 трлн. Эти ресурсы могут быть востребованы производителями электромобилей, включая Tesla американского бизнесмена Илона Маска, поддерживающего Трампа.