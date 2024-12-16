Белоусов: скорость продвижения военных РФ составляет порядка 30 кв. км за сутки

По словам министра, ВСУ вынуждены перейти к обороне и задействовать резервы, их укомплектованность подразделений на переднем крае линии боевого соприкосновения не превышает 45–50%. В ходе выступления Белоусов также заявил, что ВСУ потеряли почти 1 млн человек с 2022 г.