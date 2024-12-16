Белоусов: скорость продвижения военных РФ составляет порядка 30 кв. км за сутки
Скорость продвижения российских военных ускорилась и сейчас составляет в среднем порядка 30 кв. км за сутки, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов на расширенном заседании ведомства.
По словам министра, ВСУ вынуждены перейти к обороне и задействовать резервы, их укомплектованность подразделений на переднем крае линии боевого соприкосновения не превышает 45–50%. В ходе выступления Белоусов также заявил, что ВСУ потеряли почти 1 млн человек с 2022 г.
О проведении спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент России Владимир Путин. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.