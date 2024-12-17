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РВСН РФ: в мире нет места, куда не долетят российские ракеты

Ведомости

На планете нет такого места, куда не долетят российские ракеты. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев, пишет газета «Красная звезда».

По словам Каракаева, для оценки дальности межконтинентальных баллистических ракет проводились пуски в акваторию Тихого океана.

«Они для того и создаются, чтобы они могли долететь до любой территории, любой точки планеты. По дальности нет такого места, куда не долетят наши ракеты», – пояснил командующий РВСН.

Он также пояснил, что в рамках государственных летных испытаний перспективных ракетных комплексов также планируются пуски ракет на максимальную дальность.

В ноябре 2024 г. ВСУ впервые нанесли удары западными дальнобойными ракетами по территории России. В ответ на это 21 ноября Вооруженные силы РФ впервые применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» в боевых условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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