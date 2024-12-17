РВСН РФ: в мире нет места, куда не долетят российские ракеты
На планете нет такого места, куда не долетят российские ракеты. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев, пишет газета «Красная звезда».
По словам Каракаева, для оценки дальности межконтинентальных баллистических ракет проводились пуски в акваторию Тихого океана.
«Они для того и создаются, чтобы они могли долететь до любой территории, любой точки планеты. По дальности нет такого места, куда не долетят наши ракеты», – пояснил командующий РВСН.
Он также пояснил, что в рамках государственных летных испытаний перспективных ракетных комплексов также планируются пуски ракет на максимальную дальность.
В ноябре 2024 г. ВСУ впервые нанесли удары западными дальнобойными ракетами по территории России. В ответ на это 21 ноября Вооруженные силы РФ впервые применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» в боевых условиях.