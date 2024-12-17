Посольство РФ контактирует с властями Туниса по вопросу о задержанных россиянах
Посольство России в Тунисе находится в постоянном контакте со следственными органами и консульской службой внешнеполитического ведомства страны по вопросу об 11 задержанных в республике россиянах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство в Тунисе.
«Самочувствие россиян удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания и возможное проявление дискриминационных отношений к ним со стороны пенитенциарной администрации высказано не было», – отметили в посольстве.
Российские дипломаты встретились с представителями местных органов для выяснения обстоятельств дел. Сейчас россияне находятся в тюрьме Mornaguia, в отношении них проводятся следственные действия. В ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания, оно пройдет в закрытом режиме.
В начале ноября группа из 11 граждан России отправилась в Хайдру – небольшое поселение, расположенное недалеко от границы с Алжиром. Они собирались посетить античные памятники Римской империи. Через несколько дней связь с группой была потеряна. Позже стало известно, что местные власти задержали туристов и держат их под стражей. Причины задержания пока не разглашаются.
По данным «РИА Новости», у россиян возникли проблемы со следствием из-за отсутствия переводчика. Это связано с тем, что в Тунисе не хватает сертифицированных специалистов, которые могли бы работать в судах. В стране всего пять присяжных переводчиков, которые говорят на русском языке, и ни один из них не хочет браться за это дело. Родственники и друзья задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их.