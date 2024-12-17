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Посольство РФ контактирует с властями Туниса по вопросу о задержанных россиянах

Ведомости

Посольство России в Тунисе находится в постоянном контакте со следственными органами и консульской службой внешнеполитического ведомства страны по вопросу об 11 задержанных в республике россиянах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство в Тунисе.

«Самочувствие россиян удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания и возможное проявление дискриминационных отношений к ним со стороны пенитенциарной администрации высказано не было», – отметили в посольстве.

Российские дипломаты встретились с представителями местных органов для выяснения обстоятельств дел. Сейчас россияне находятся в тюрьме Mornaguia, в отношении них проводятся следственные действия. В ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания, оно пройдет в закрытом режиме.

В начале ноября группа из 11 граждан России отправилась в Хайдру – небольшое поселение, расположенное недалеко от границы с Алжиром. Они собирались посетить античные памятники Римской империи. Через несколько дней связь с группой была потеряна. Позже стало известно, что местные власти задержали туристов и держат их под стражей. Причины задержания пока не разглашаются.

По данным «РИА Новости», у россиян возникли проблемы со следствием из-за отсутствия переводчика. Это связано с тем, что в Тунисе не хватает сертифицированных специалистов, которые могли бы работать в судах. В стране всего пять присяжных переводчиков, которые говорят на русском языке, и ни один из них не хочет браться за это дело. Родственники и друзья задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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