Посольство РФ контактирует с властями Туниса по вопросу о задержанных россиянах

По данным «РИА Новости», у россиян возникли проблемы со следствием из-за отсутствия переводчика. Это связано с тем, что в Тунисе не хватает сертифицированных специалистов, которые могли бы работать в судах. В стране всего пять присяжных переводчиков, которые говорят на русском языке, и ни один из них не хочет браться за это дело. Родственники и друзья задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их.