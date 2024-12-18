Захарова сообщила о доказательствах применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором

Захарова добавила, что это указывает на «наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами». Кроме того, это нарушает положения Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО).