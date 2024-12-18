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Захарова сообщила о доказательствах применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в ходе боев боеприпасы с белым фосфором, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Правоохранительными органами нашей страны совместно с Министерством обороны России получены неопровержимые доказательства неоднократного применения вооруженными силами Украины в сентябре в качестве самовоспламеняющейся начинки сбрасывавшихся с беспилотников боеприпасов белого фосфора», – сказала она в ходе брифинга.

Захарова добавила, что это указывает на «наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами». Кроме того, это нарушает положения Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО).

Россия неоднократно обвиняла украинские войска в применении химоружия. 12 августа тогда еще врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ использовали химическое оружие для ударов по Курской области. Украинская сторона, в свою очередь, обвиняет в якобы применении химоружия ВС РФ.

В конце мая начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ системно применяют нелетальное химическое оружие в ходе боев. Он заявлял, что ВСУ используют, в частности, хлорацетофенон и хлорпикрин. 17 декабря Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Предположительно, заказчиком выступила служба безопасности Украины (СБУ). Подозреваемый исполнитель убийства был задержан 18 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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