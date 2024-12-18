Захарова сообщила о доказательствах применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором
Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в ходе боев боеприпасы с белым фосфором, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Правоохранительными органами нашей страны совместно с Министерством обороны России получены неопровержимые доказательства неоднократного применения вооруженными силами Украины в сентябре в качестве самовоспламеняющейся начинки сбрасывавшихся с беспилотников боеприпасов белого фосфора», – сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что это указывает на «наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами». Кроме того, это нарушает положения Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО).
Россия неоднократно обвиняла украинские войска в применении химоружия. 12 августа тогда еще врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ использовали химическое оружие для ударов по Курской области. Украинская сторона, в свою очередь, обвиняет в якобы применении химоружия ВС РФ.
В конце мая начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ системно применяют нелетальное химическое оружие в ходе боев. Он заявлял, что ВСУ используют, в частности, хлорацетофенон и хлорпикрин. 17 декабря Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Предположительно, заказчиком выступила служба безопасности Украины (СБУ). Подозреваемый исполнитель убийства был задержан 18 декабря.