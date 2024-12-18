МИД: Белоруссия должна принять участие в возможных переговорах по Украине

16 декабря избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что Зеленский стремится к миру, а в урегулировании конфликта есть «небольшой прогресс». Издание Reuters сообщало, что Трамп заявил Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что на Украине нужно немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.