МИД: Белоруссия должна принять участие в возможных переговорах по Украине
Для России важно участие Белоруссии в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на RuTube.
По ее словам, РФ считает необходимым подключение к переговорам «ближайшего союзника» страны, чьи усилия в мирном урегулировании высоко ценит.
Кроме того, Захарова отметила, что белорусские интересы в сфере безопасности – одновременно и приоритет России. Белоруссия неоднократно оказывала различную помощь, выступала посредником и помогала возвращать военнопленных.
В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил, что прекращение огня может быть достигнуто без возвращения земель, но при условии, что подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО».
8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что для выхода на «мирную траекторию» Зеленскому нужно лишь отменить запрет переговоров с Россией и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.
16 декабря избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что Зеленский стремится к миру, а в урегулировании конфликта есть «небольшой прогресс». Издание Reuters сообщало, что Трамп заявил Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что на Украине нужно немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.