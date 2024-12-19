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Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью Кириллова

Ведомости

В Кремле сообщили о состоявшемся телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Глава республики выразил соболезнования в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова. Разговор прошел по инициативе Узбекистана.

Республика решительно осуждает террористический акт, говорится в сообщении Кремля. «Акцентировано намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму», – отмечается в публикации.

Кроме того, Мирзиеев поздравил Путина с успешным проведением прямой линии и большой пресс-конференции по итогам года. Лидеры подтвердили стремление развивать взаимовыгодные связи между странами по всем направлениям.

Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. 18 декабря Следственный комитет сообщил, что подозреваемый в убийстве гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов задержан. 19 декабря фигуранта дела заключили под стражу до 17 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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