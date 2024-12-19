Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью Кириллова
В Кремле сообщили о состоявшемся телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Глава республики выразил соболезнования в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова. Разговор прошел по инициативе Узбекистана.
Республика решительно осуждает террористический акт, говорится в сообщении Кремля. «Акцентировано намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму», – отмечается в публикации.
Кроме того, Мирзиеев поздравил Путина с успешным проведением прямой линии и большой пресс-конференции по итогам года. Лидеры подтвердили стремление развивать взаимовыгодные связи между странами по всем направлениям.
Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. 18 декабря Следственный комитет сообщил, что подозреваемый в убийстве гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов задержан. 19 декабря фигуранта дела заключили под стражу до 17 февраля.