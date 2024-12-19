Суд арестовал фигуранта дела об убийстве Кириллова
Суд в Москве арестовал гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Фигуранта дела заключили под стражу до 17 февраля. Ходатайство следствия об аресте рассматривалось в закрытом режиме, защита во время заседания попросила избрать Курбанову меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.
В суде также сообщили, что Курбанов женат, трудоустроен, не судим. У него двое малолетних детей. Уточняется, что из обвинения Курбанову убрали статью об убийстве (ст. 105 УК). До этого сообщалось, что он проходит по трем статьям – 105-й, 205-й и 222-й УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов).
Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. 18 декабря СК сообщил, что Курбанов был задержан.
19 декабря «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах писало, что силовики проверяют законность нахождения в России предполагаемого исполнителя убийства Кириллова и Поликарпова. 19 декабря Курбанова доставили на место взрыва.