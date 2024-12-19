Суд арестовал фигуранта дела об убийстве Кириллова

В суде также сообщили, что Курбанов женат, трудоустроен, не судим. У него двое малолетних детей. Уточняется, что из обвинения Курбанову убрали статью об убийстве (ст. 105 УК). До этого сообщалось, что он проходит по трем статьям – 105-й, 205-й и 222-й УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов).