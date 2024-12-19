Стрельба в парламенте Абхазии произошла во время обсуждения мер по майнингу
Стрельба в здании парламента Абхазии в Сухуме произошла на заседании комитета по экономической политике и реформам во время обсуждения мер по противодействию майнингу. Об этом сообщает местное агентство «Апсныпресс» со ссылкой на генпрокуратуру.
Генеральная прокуратура готовит материалы в Верховный суд по факту стрельбы. По данным ведомства, во время обсуждения мер по майнингу возник конфликт между депутатами Каном Кварчией и Адгуром Харазией.
У Харазии при себе было огнестрельное оружие. Из пистолета неустановленного образца он произвел не менее четырех выстрелов, в результате чего депутат Вахтанг Голандзия получил сквозное огнестрельное ранение в подмышечную область, а депутат Кан Кварчия – сквозное огнестрельное ранение в области локтевого сустава руки. Харазия скрылся с места преступления.
Голандзия получил ранение, несовместимое с жизнью – он скончался в республиканской больнице. Кварчия находится в этом же медицинском учреждении, ему оказывается необходимая помощь.
В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. Соглашение стало причиной недовольства значительной части населения, заработком которого является сдача жилья преимущественно туристам из РФ.