Стрельба в парламенте Абхазии произошла во время обсуждения мер по майнингу

У Харазии при себе было огнестрельное оружие. Из пистолета неустановленного образца он произвел не менее четырех выстрелов, в результате чего депутат Вахтанг Голандзия получил сквозное огнестрельное ранение в подмышечную область, а депутат Кан Кварчия – сквозное огнестрельное ранение в области локтевого сустава руки. Харазия скрылся с места преступления.