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Стрельба в парламенте Абхазии произошла во время обсуждения мер по майнингу

Ведомости

Стрельба в здании парламента Абхазии в Сухуме произошла на заседании комитета по экономической политике и реформам во время обсуждения мер по противодействию майнингу. Об этом сообщает местное агентство «Апсныпресс» со ссылкой на генпрокуратуру.

Генеральная прокуратура готовит материалы в Верховный суд по факту стрельбы. По данным ведомства, во время обсуждения мер по майнингу возник конфликт между депутатами Каном Кварчией и Адгуром Харазией.

У Харазии при себе было огнестрельное оружие. Из пистолета неустановленного образца он произвел не менее четырех выстрелов, в результате чего депутат Вахтанг Голандзия получил сквозное огнестрельное ранение в подмышечную область, а депутат Кан Кварчия – сквозное огнестрельное ранение в области локтевого сустава руки. Харазия скрылся с места преступления.

Голандзия получил ранение, несовместимое с жизнью – он скончался в республиканской больнице. Кварчия находится в этом же медицинском учреждении, ему оказывается необходимая помощь.

В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. Соглашение стало причиной недовольства значительной части населения, заработком которого является сдача жилья преимущественно туристам из РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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