Ушаков: Россия рассчитывает на сохранение интереса Сирии к БРИКС

О подаче Сирией заявки в БРИКС стало известно в начале октября. Тогда об этом сообщил посол Сирии в России Башар Джаафари. 8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии и свергла прежнее правительство Башара Асада. Президент страны бежал из страны, позже стало известно, что он прибыл в Москву и получил политическое убежище.