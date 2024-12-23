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Ушаков: Россия рассчитывает на сохранение интереса Сирии к БРИКС

Ведомости

Москва рассчитывает, что новые власти Сирии сохранят интерес к объединению БРИКС. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Эта заявка, естественно, была от прежнего правительства. Сейчас структура новой Сирии только формируется. И наверное, при всей важности БРИКС, – это не первоочередная задача для властей», – сказал он.

Ушаков выразил надежду, что интерес к БРИКС будет проявлен и новым правительством Сирии.

О подаче Сирией заявки в БРИКС стало известно в начале октября. Тогда об этом сообщил посол Сирии в России Башар Джаафари. 8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии и свергла прежнее правительство Башара Асада. Президент страны бежал из страны, позже стало известно, что он прибыл в Москву и получил политическое убежище.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. С 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. С 2025 г. в состав объединения войдут Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Узбекистан, Таиланд и Уганда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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