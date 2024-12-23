Ушаков: Россия рассчитывает на сохранение интереса Сирии к БРИКС
Москва рассчитывает, что новые власти Сирии сохранят интерес к объединению БРИКС. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Эта заявка, естественно, была от прежнего правительства. Сейчас структура новой Сирии только формируется. И наверное, при всей важности БРИКС, – это не первоочередная задача для властей», – сказал он.
Ушаков выразил надежду, что интерес к БРИКС будет проявлен и новым правительством Сирии.
О подаче Сирией заявки в БРИКС стало известно в начале октября. Тогда об этом сообщил посол Сирии в России Башар Джаафари. 8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии и свергла прежнее правительство Башара Асада. Президент страны бежал из страны, позже стало известно, что он прибыл в Москву и получил политическое убежище.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. С 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. С 2025 г. в состав объединения войдут Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Узбекистан, Таиланд и Уганда.