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Ушаков рассказал о прошедших и предстоящих международных мероприятиях президента

Визиты глав государств в Россию ожидаются на 80-летие Победы, а в параде могут принять участие военные КНДР
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал журналистам о внешнеполитической повестке президента в 2024 г., а также анонсировал некоторые мероприятия на новый 2025 г. «Внешнеполитическая повестка президента в 2024 г. была весьма насыщенной. Мы посчитали, что за год президент поучаствовал более чем в 220 мероприятиях – это и переговоры, и личные встречи, и телефонные разговоры, и контакты по видео-конференц-связи», – рассказал Ушаков. Всего в этих мероприятиях участвовало руководство 54 государств. Кроме того, Владимир Путин совершил 11 зарубежных поездок в 2024 г.: по два раза в Белоруссию и Казахстан, также были поездки в Китай, Узбекистан, КНДР, Монголию, Вьетнам, Азербайджан, Туркменистан. Также Путин принимал участие в многосторонних встречах на высшем уровне в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ, ОДКБ, ШОС, участвовал в Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и в саммите лидеров стран БРИКС в Казани.

Уже началась подготовка к мероприятиям президента в январе, сказал Ушаков: «Мне было бы преждевременно о них объявлять. Но будут визиты к нам, причем такие интересные». По его словам, в 2025 г. Россия придает большое значение 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Мы разослали приглашения многим странам, ожидаем, что участие в торжественных мероприятиях 9 мая будет весьма и весьма представительным. Некоторые страны уже заявили о готовности направить в Москву своих руководителей. Более того, воинские контингенты некоторых стран будут принимать участие в параде». На вопрос журналистов о том, есть ли среди стран, чьи военные контингенты могут принять участие в параде Победы, Северная Корея, Ушаков ответил: «Я думаю, что да». В привязке к 80-летию Победы также планируется проведение ряда полноформатных визитов представителей «достаточно важных стран» в Москву, добавил Ушаков.

Визит Фицо

Ушаков кратко рассказал об итогах прошедшего 22 декабря рабочего визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Сам Фицо в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) уже охарактеризовал встречу с Путиным, отметил Ушаков. По словам помощника российского президента, встреча продолжалась два часа, «носила весьма обстоятельный характер». «Как упомянул Фицо, разговор серьезно затрагивал тему энергетики. Также лидеры обсудили достаточно глубоко складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счет. Кроме того, с обеих сторон была высказана идея о важности и даже необходимости восстановления традиционно взаимовыгодных связей, прежде всего в торгово-экономической сфере», – сказал Ушаков. По его словам, Фицо подтвердил свою заинтересованность принять приглашение Путина и приехать 9 мая в Москву, чтобы отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Фицо показал себя «самостоятельным думающим политиком, ставящим на первый план интересы своей страны», считает Ушаков. «Разговор был обстоятельный, проходил в конструктивном духе, и мы считаем, что обе стороны его результатами удовлетворены», – сказал он.

До конца года президент посетит еще и Санкт-Петербург. Там 24 декабря Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Затем 25 декабря состоится неформальный саммит глав государств СНГ, а 26 декабря – заседание Высшего евразийского экономического совета. Проходить мероприятия будут в горнолыжном комплексе «Игора» в Ленинградской области.

Председательство в БРИКС

«Мы с самого начала самым серьезным образом подошли к исполнению своих функций председателя [в БРИКС]. Наращивание взаимодействия со странами БРИКС входит в число внешнеполитических приоритетов России, это закреплено в концепции внешней политики нашей страны», – подчеркнул Ушаков. Особенность российского председательства заключалась в том, что Россия должна была обеспечить работу БРИКС в новом расширенном формате, и «с этой задачей вполне справились», сказал помощник президента. Председательство России в БРИКС началось с обращения Владимира Путина 1 января 2024 г. В этом заявлении был провозглашен девиз российского председательства – «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Были опубликованы приоритеты председательства России в политике и безопасности, экономике и финансах, гуманитарной и культурной областях. В рамках плана мероприятий в течение года прошло 250 встреч, причем свыше 30 из них – встречи и переговоры на министерском уровне. Повестка дня этих встреч охватывала как сферы взаимодействия, сложившиеся за многие годы в БРИКС, так и новые направления сотрудничества, сказал Ушаков.

Новые участники БРИКС – Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ – весьма активно включились в работу, поддержали все флагманские инициативы, сказал Ушаков. «Представители Саудовской Аравии присутствовали на многих мероприятиях, которые мы проводили в рамках объединения, но от разработки документов и совместного принятия документов воздерживались. Они ссылались на то, что внутренние процедуры, необходимые для присоединения к БРИКС, еще не завершены. То есть королевство, несмотря на то что саудитов пригасили в качестве полноправных членов, взяло на этот счет паузу», – сказал Ушаков.

Кульминацией председательства России в БРИКС стал саммит в Казани, отметил помощник президента. В формате «аутрич» / «БРИКС плюс» приняли участие 41 иностранная делегация, 35 государств, руководители шести международных организаций. В Казани на высшем уровне были представлены 22 государства, их лидеры использовали казанскую площадку для проведения и двусторонних встреч, отметил Ушаков. Путин же провел в Казани более 20 двусторонних встреч. «Столь представительный состав участников весьма убедительно свидетельствует о живом интересе Глобального Юга и Востока во взаимодействии в рамках БРИКС. Объединение превращается – и об этом говорили и участники саммита в Казани – в ключевой элемент формирующегося многополярного миропорядка, становится реальной объединяющей силой для отстаивания интересов Глобального Юга и Востока», – заявил Ушаков.

Саммит прошел на фоне давления США и их союзников, некоторым приглашенным в Казань странам «выкручивали руки», делали все, чтобы не допустить участия в нашем мероприятии, сказал Ушаков: «Тем более значимо произошедшее в Казани, и тем более значим результат».

Накануне саммита в Казани поступило 35 заявок на подключение к работе в БРИКС: кто-то – как полномасштабный участник, кто-то – как государство-партнер. Поэтому одним из важных результатов саммита стало учреждение категории стран – партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств, сказал Ушаков. Этим странам направили приглашения стать государствами-партнерами, и сейчас подтверждения уже получены от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Узбекистана, Таиланда, Уганды. Официально они станут государствами – партнерами БРИКС с 1 января 2025 г. По словам Ушакова, они еще ожидают ответа от нескольких стран. Эти страны будут приглашаться на отдельные заседания в рамках саммитов БРИКС и на встречи министров иностранных дел, а также «правильно было бы привлекать их» к встречам высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, парламентскому форуму и другим мероприятиям, отметил помощник президента.

Сейчас к диалогу в БРИКС проявляют интерес еще свыше 20 стран, сказал Ушаков, это Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн, Буркина-Фасо, Гондурас, Венесуэла, Зимбабве, Камбоджа, Колумбия, Республика Конго, Лаос, Кувейт, Мьянма, Марокко, Никарагуа, Сенегал, Сирия, Чад, Пакистан, Палестина, Шри-Ланка, Южный Судан, Эритрея, Экваториальная Гвинея. «Понятно, что безудержно расширять объединение – это значит сломать ему хребет, поэтому мы считаем, что нужны постепенные, выверенные шаги на этот счет», – сказал Ушаков. По его словам, Россия рассчитывает и на дальнейшее развитие формата «аутрич» / «БРИКС плюс», чтобы приглашать на саммит страны, которые близки к государству – председателю объединения. «Мы считаем, что саммит в Казани удался. Это успех. И он не только подвел итоги российского председательства, но и задал вектор совместных усилий на ближайшую и среднесрочную перспективу», – полагает Ушаков.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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