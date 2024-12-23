Ушаков рассказал о прошедших и предстоящих международных мероприятиях президента

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал журналистам о внешнеполитической повестке президента в 2024 г., а также анонсировал некоторые мероприятия на новый 2025 г. «Внешнеполитическая повестка президента в 2024 г. была весьма насыщенной. Мы посчитали, что за год президент поучаствовал более чем в 220 мероприятиях – это и переговоры, и личные встречи, и телефонные разговоры, и контакты по видео-конференц-связи», – рассказал Ушаков. Всего в этих мероприятиях участвовало руководство 54 государств. Кроме того, Владимир Путин совершил 11 зарубежных поездок в 2024 г.: по два раза в Белоруссию и Казахстан, также были поездки в Китай, Узбекистан, КНДР, Монголию, Вьетнам, Азербайджан, Туркменистан. Также Путин принимал участие в многосторонних встречах на высшем уровне в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ, ОДКБ, ШОС, участвовал в Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и в саммите лидеров стран БРИКС в Казани.