Ушаков рассказал о прошедших и предстоящих международных мероприятиях президента

Ушаков рассказал о прошедших и предстоящих международных мероприятиях президентаВизиты глав государств в Россию ожидаются на 80-летие Победы, а в параде могут принять участие военные КНДР
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал журналистам о внешнеполитической повестке президента в 2024 г., а также анонсировал некоторые мероприятия на новый 2025 г. «Внешнеполитическая повестка президента в 2024 г. была весьма насыщенной. Мы посчитали, что за год президент поучаствовал более чем в 220 мероприятиях – это и переговоры, и личные встречи, и телефонные разговоры, и контакты по видео-конференц-связи», – рассказал Ушаков. Всего в этих мероприятиях участвовало руководство 54 государств. Кроме того, Владимир Путин совершил 11 зарубежных поездок в 2024 г.: по два раза в Белоруссию и Казахстан, также были поездки в Китай, Узбекистан, КНДР, Монголию, Вьетнам, Азербайджан, Туркменистан. Также Путин принимал участие в многосторонних встречах на высшем уровне в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ, ОДКБ, ШОС, участвовал в Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и в саммите лидеров стран БРИКС в Казани.
Уже началась подготовка к мероприятиям президента в январе, сказал Ушаков: «Мне было бы преждевременно о них объявлять. Но будут визиты к нам, причем такие интересные». По его словам, в 2025 г. Россия придает большое значение 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Мы разослали приглашения многим странам, ожидаем, что участие в торжественных мероприятиях 9 мая будет весьма и весьма представительным. Некоторые страны уже заявили о готовности направить в Москву своих руководителей. Более того, воинские контингенты некоторых стран будут принимать участие в параде». На вопрос журналистов о том, есть ли среди стран, чьи военные контингенты могут принять участие в параде Победы, Северная Корея, Ушаков ответил: «Я думаю, что да». В привязке к 80-летию Победы также планируется проведение ряда полноформатных визитов представителей «достаточно важных стран» в Москву, добавил Ушаков.
Визит Фицо
Ушаков кратко рассказал об итогах прошедшего 22 декабря рабочего визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Сам Фицо в Facebook
Как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Фицо показал себя «самостоятельным думающим политиком, ставящим на первый план интересы своей страны», считает Ушаков. «Разговор был обстоятельный, проходил в конструктивном духе, и мы считаем, что обе стороны его результатами удовлетворены», – сказал он.
До конца года президент посетит еще и Санкт-Петербург. Там 24 декабря Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Затем 25 декабря состоится неформальный саммит глав государств СНГ, а 26 декабря – заседание Высшего евразийского экономического совета. Проходить мероприятия будут в горнолыжном комплексе «Игора» в Ленинградской области.
Председательство в БРИКС
«Мы с самого начала самым серьезным образом подошли к исполнению своих функций председателя [в БРИКС]. Наращивание взаимодействия со странами БРИКС входит в число внешнеполитических приоритетов России, это закреплено в концепции внешней политики нашей страны», – подчеркнул Ушаков. Особенность российского председательства заключалась в том, что Россия должна была обеспечить работу БРИКС в новом расширенном формате, и «с этой задачей вполне справились», сказал помощник президента. Председательство России в БРИКС началось с обращения Владимира Путина 1 января 2024 г. В этом заявлении был провозглашен девиз российского председательства – «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Были опубликованы приоритеты председательства России в политике и безопасности, экономике и финансах, гуманитарной и культурной областях. В рамках плана мероприятий в течение года прошло 250 встреч, причем свыше 30 из них – встречи и переговоры на министерском уровне. Повестка дня этих встреч охватывала как сферы взаимодействия, сложившиеся за многие годы в БРИКС, так и новые направления сотрудничества, сказал Ушаков.
Новые участники БРИКС – Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ – весьма активно включились в работу, поддержали все флагманские инициативы, сказал Ушаков. «Представители Саудовской Аравии присутствовали на многих мероприятиях, которые мы проводили в рамках объединения, но от разработки документов и совместного принятия документов воздерживались. Они ссылались на то, что внутренние процедуры, необходимые для присоединения к БРИКС, еще не завершены. То есть королевство, несмотря на то что саудитов пригасили в качестве полноправных членов, взяло на этот счет паузу», – сказал Ушаков.
Кульминацией председательства России в БРИКС стал саммит в Казани, отметил помощник президента. В формате «аутрич» / «БРИКС плюс» приняли участие 41 иностранная делегация, 35 государств, руководители шести международных организаций. В Казани на высшем уровне были представлены 22 государства, их лидеры использовали казанскую площадку для проведения и двусторонних встреч, отметил Ушаков. Путин же провел в Казани более 20 двусторонних встреч. «Столь представительный состав участников весьма убедительно свидетельствует о живом интересе Глобального Юга и Востока во взаимодействии в рамках БРИКС. Объединение превращается – и об этом говорили и участники саммита в Казани – в ключевой элемент формирующегося многополярного миропорядка, становится реальной объединяющей силой для отстаивания интересов Глобального Юга и Востока», – заявил Ушаков.
Саммит прошел на фоне давления США и их союзников, некоторым приглашенным в Казань странам «выкручивали руки», делали все, чтобы не допустить участия в нашем мероприятии, сказал Ушаков: «Тем более значимо произошедшее в Казани, и тем более значим результат».
Накануне саммита в Казани поступило 35 заявок на подключение к работе в БРИКС: кто-то – как полномасштабный участник, кто-то – как государство-партнер. Поэтому одним из важных результатов саммита стало учреждение категории стран – партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств, сказал Ушаков. Этим странам направили приглашения стать государствами-партнерами, и сейчас подтверждения уже получены от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Узбекистана, Таиланда, Уганды. Официально они станут государствами – партнерами БРИКС с 1 января 2025 г. По словам Ушакова, они еще ожидают ответа от нескольких стран. Эти страны будут приглашаться на отдельные заседания в рамках саммитов БРИКС и на встречи министров иностранных дел, а также «правильно было бы привлекать их» к встречам высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, парламентскому форуму и другим мероприятиям, отметил помощник президента.
Сейчас к диалогу в БРИКС проявляют интерес еще свыше 20 стран, сказал Ушаков, это Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн, Буркина-Фасо, Гондурас, Венесуэла, Зимбабве, Камбоджа, Колумбия, Республика Конго, Лаос, Кувейт, Мьянма, Марокко, Никарагуа, Сенегал, Сирия, Чад, Пакистан, Палестина, Шри-Ланка, Южный Судан, Эритрея, Экваториальная Гвинея. «Понятно, что безудержно расширять объединение – это значит сломать ему хребет, поэтому мы считаем, что нужны постепенные, выверенные шаги на этот счет», – сказал Ушаков. По его словам, Россия рассчитывает и на дальнейшее развитие формата «аутрич» / «БРИКС плюс», чтобы приглашать на саммит страны, которые близки к государству – председателю объединения. «Мы считаем, что саммит в Казани удался. Это успех. И он не только подвел итоги российского председательства, но и задал вектор совместных усилий на ближайшую и среднесрочную перспективу», – полагает Ушаков.