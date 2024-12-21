Логотипом БРИКС в 2025 году станет хлопковое дерево сумаума

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. министр торговли страны Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что Саудовская Аравия еще не приняла окончательного решения.