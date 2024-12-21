Логотипом БРИКС в 2025 году станет хлопковое дерево сумаума
Логотипом БРИКС, под которым пройдет председательство Бразилии в объединении в 2025 г., станет хлопковое дерево сумаума (Ceiba pentandra), которое окрашено в цвета национальных флагов стран сообщества. Об этом сообщает Agência Brasil со ссылкой на администрацию президента южноамериканской республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
На логотипе размещено дерево с разветвленной корневой системой и распустившейся кроной в форме треугольников желтого, красного, оранжевого, зеленого и синего цветов. Его крона указывает на крепость союза между членами БРИКС. Логотип демонстрирует дипломатическое, социально-экономическое и политическое величие объединения.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. министр торговли страны Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что Саудовская Аравия еще не приняла окончательного решения.
Работу организации по очереди координирует страна, организующая саммит. Она меняется каждый год. В 2024 г. в объединении председательствует Россия.