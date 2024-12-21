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Логотипом БРИКС в 2025 году станет хлопковое дерево сумаума

Ведомости

Логотипом БРИКС, под которым пройдет председательство Бразилии в объединении в 2025 г., станет хлопковое дерево сумаума (Ceiba pentandra), которое окрашено в цвета национальных флагов стран сообщества. Об этом сообщает Agência Brasil со ссылкой на администрацию президента южноамериканской республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

На логотипе размещено дерево с разветвленной корневой системой и распустившейся кроной в форме треугольников желтого, красного, оранжевого, зеленого и синего цветов. Его крона указывает на крепость союза между членами БРИКС. Логотип демонстрирует дипломатическое, социально-экономическое и политическое величие объединения.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. министр торговли страны Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что Саудовская Аравия еще не приняла окончательного решения.

Работу организации по очереди координирует страна, организующая саммит. Она меняется каждый год. В 2024 г. в объединении председательствует Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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