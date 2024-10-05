Посол: Сирия подала заявку на присоединение к БРИКС
Сирия интересуется вступлением в БРИКС и уже подала заявку на присоединение. Об этом заявил ТАСС посол Сирии в России Башар Джаафари.
«Очень интересуемся присоединением к БРИКС. Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию», – уточнил дипломат.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна пока не приняла окончательного решения. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства. Учитывая, что 34 страны проявили интерес к деятельности объединения, обсуждается создание государств – партнеров организации, это решение может быть принято на форуме в Казани.