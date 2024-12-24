МО РФ: США рассматривают Африку для испытаний экспериментальных препаратов
Администрация США рассматривает Африку как полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов. Об этом заявил на брифинге замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
По его словам, власти США создали систему по управлению биологическими рисками на территории других государств. Одной из ее задач является анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников в районах возможного размещения воинских контингентов. Развертывание американской системы биологического контроля в Африке проводится под видом помощи региону с созданием центров диагностики заболеваний и тестирования медицинских препаратов, отметил Ртищев.
В частности, филиалы военно-медицинского центра военно-морских сил уже размещены в Гане, Джибути, а в Кении появились полевые станции для мониторинга распространения инфекционных заболеваний. В Нигерии в этом году созданы совместный центр медицинских исследований и военно-медицинская лаборатория, в штат которой включены специалисты минобороны США. Кроме того, в Сенегале завершается строительство нового лабораторного комплекса.
В Минобороны РФ полагают, что результатом помощи от США станет «деградация» национальных систем здравоохранения.
«Втянутые в указанную [американскую] систему государства-участники утрачивают национальный суверенитет в сфере биобезопасности и попадают под полную зависимость от США», – сказал Ртищев.
Минобороны РФ ранее неоднократно обвиняло американские власти в сборе биоматериалов и работе над биологическим оружием на территории Украины. В Вашингтоне и Киеве обвинения неоднократно отвергали. В октябре 2023 г. действующий тогда начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США перенесли незавершенные «украинские» проекты на территорию других государств, в частности африканских. Упоминались Конго, Сьерра–Леоне, Камерун, Уганда.