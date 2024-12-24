МО РФ: США рассматривают Африку для испытаний экспериментальных препаратов

В частности, филиалы военно-медицинского центра военно-морских сил уже размещены в Гане, Джибути, а в Кении появились полевые станции для мониторинга распространения инфекционных заболеваний. В Нигерии в этом году созданы совместный центр медицинских исследований и военно-медицинская лаборатория, в штат которой включены специалисты минобороны США. Кроме того, в Сенегале завершается строительство нового лабораторного комплекса.