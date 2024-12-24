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МО РФ: США рассматривают Африку для испытаний экспериментальных препаратов

Ведомости

Администрация США рассматривает Африку как полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов. Об этом заявил на брифинге замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

По его словам, власти США создали систему по управлению биологическими рисками на территории других государств. Одной из ее задач является анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников в районах возможного размещения воинских контингентов. Развертывание американской системы биологического контроля в Африке проводится под видом помощи региону с созданием центров диагностики заболеваний и тестирования медицинских препаратов, отметил Ртищев.

В частности, филиалы военно-медицинского центра военно-морских сил уже размещены в Гане, Джибути, а в Кении появились полевые станции для мониторинга распространения инфекционных заболеваний. В Нигерии в этом году созданы совместный центр медицинских исследований и военно-медицинская лаборатория, в штат которой включены специалисты минобороны США. Кроме того, в Сенегале завершается строительство нового лабораторного комплекса.

В Минобороны РФ полагают, что результатом помощи от США станет «деградация» национальных систем здравоохранения.

«Втянутые в указанную [американскую] систему государства-участники утрачивают национальный суверенитет в сфере биобезопасности и попадают под полную зависимость от США», – сказал Ртищев.

Минобороны РФ ранее неоднократно обвиняло американские власти в сборе биоматериалов и работе над биологическим оружием на территории Украины. В Вашингтоне и Киеве обвинения неоднократно отвергали. В октябре 2023 г. действующий тогда начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США перенесли незавершенные «украинские» проекты на территорию других государств, в частности африканских. Упоминались Конго, Сьерра–Леоне, Камерун, Уганда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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