Папа римский призвал сложить оружие на Украине и Ближнем Востоке

Папа римский Франциск также выразил свою близость к христианским общинам Ливана и Сирии. Он помолился о том, чтобы «двери диалога и мира распахнулись по всему региону, опустошенному конфликтами». Он также поддержал народ Ливии в его стремлении к примирению.