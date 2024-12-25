Папа римский призвал сложить оружие на Украине и Ближнем Востоке
Папа римский Франциск в рождественском послании Urbi et Orbi помолился о том, чтобы на Украине наступил мир, а также призвал к готовности к переговорам и диалогу ради справедливого и прочного мира. Об этом сообщает Vatican News.
Он также молился о прекращении войны на Ближнем Востоке, вспомнив Вифлеемские ясли и христианские общины в Израиле и Палестине.
«Пусть наступит перемирие, пусть освободят заложников и окажут помощь людям, измученным голодом и войной», – сказал понтифик.
Папа римский Франциск также выразил свою близость к христианским общинам Ливана и Сирии. Он помолился о том, чтобы «двери диалога и мира распахнулись по всему региону, опустошенному конфликтами». Он также поддержал народ Ливии в его стремлении к примирению.