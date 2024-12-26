Число выданных Россией виз американцам выросло на 35% в 2024 году

Число выданных Россией виз американцам выросло на 35% в 2024 годуОграничения на выдачу виз американским гражданам не вводились
Количество выданных Россией виз гражданам США выросло на 35% в 2024 г., заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью «РИА Новости».
За 11 месяцев 2024 г. российскими диппредставительствами и консульскими учреждениями было выдано 7737 виз после 5694 виз за весь 2023 г. Климов уточнил, что в статистику этого года входит 165 деловых виз.
«Каких-либо ограничений на выдачу виз американским гражданам, не включенным в список лиц, въезд которым в Россию запрещен, до настоящего времени не вводилось», – уточнил он. Климов заявил, что оформление российских виз осуществляется в прежнем порядке, в том числе согласно соглашению между РФ и США об упрощении визовых формальностей для граждан двух государств.
«Ведомости» со ссылкой на данные госдепартамента США в январе писали, что доля отказов гражданам России по туристическим визам B1/B2 в США по итогам 2023 американского финансового года (с 1 октября 2022 г. по 30 сентября 2023 г.) составила почти 40%. В 2022 финансовом году отказано было лишь в 26,18% случаев, а в 2021 финансовом году – в 29,42%.
Число выданных россиянам виз при этом выросло. В 2023 г. была выдана 54 371 виза, в 2022 финансовом году – только 29 882 визы.
Как отмечали в иммиграционной компании Second Wind, в феврале – марте 2023 г. пользовавшиеся услугами компании россияне чаще всего записывались в американские консульства в Израиле и Казахстане, в июле – в Индонезии и на Мальте, в сентябре – в Хорватии и Чехии, в октябре – ноябре 2023 г. – в Сербии, Румынии, Казахстане, Эфиопии, на Кипре и в Канаде.