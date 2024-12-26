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Число выданных Россией виз американцам выросло на 35% в 2024 году

Ограничения на выдачу виз американским гражданам не вводились
Ведомости

Количество выданных Россией виз гражданам США выросло на 35% в 2024 г., заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью «РИА Новости».

За 11 месяцев 2024 г. российскими диппредставительствами и консульскими учреждениями было выдано 7737 виз после 5694 виз за весь 2023 г. Климов уточнил, что в статистику этого года входит 165 деловых виз.

«Каких-либо ограничений на выдачу виз американским гражданам, не включенным в список лиц, въезд которым в Россию запрещен, до настоящего времени не вводилось», – уточнил он. Климов заявил, что оформление российских виз осуществляется в прежнем порядке, в том числе согласно соглашению между РФ и США об упрощении визовых формальностей для граждан двух государств.

«Ведомости» со ссылкой на данные госдепартамента США в январе писали, что доля отказов гражданам России по туристическим визам B1/B2 в США по итогам 2023 американского финансового года (с 1 октября 2022 г. по 30 сентября 2023 г.) составила почти 40%. В 2022 финансовом году отказано было лишь в 26,18% случаев, а в 2021 финансовом году – в 29,42%.

Число выданных россиянам виз при этом выросло. В 2023 г. была выдана 54 371 виза, в 2022 финансовом году – только 29 882 визы.

Как отмечали в иммиграционной компании Second Wind, в феврале – марте 2023 г. пользовавшиеся услугами компании россияне чаще всего записывались в американские консульства в Израиле и Казахстане, в июле – в Индонезии и на Мальте, в сентябре – в Хорватии и Чехии, в октябре – ноябре 2023 г. – в Сербии, Румынии, Казахстане, Эфиопии, на Кипре и в Канаде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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