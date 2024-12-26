Число выданных Россией виз американцам выросло на 35% в 2024 году

«Ведомости» со ссылкой на данные госдепартамента США в январе писали, что доля отказов гражданам России по туристическим визам B1/B2 в США по итогам 2023 американского финансового года (с 1 октября 2022 г. по 30 сентября 2023 г.) составила почти 40%. В 2022 финансовом году отказано было лишь в 26,18% случаев, а в 2021 финансовом году – в 29,42%.