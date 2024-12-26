Лукашенко: Белоруссия готова разместить больше десятка «Орешников»

6 декабря лидер Белоруссии попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» в республике. По словам Лукашенко, цели будут определяться военно-политическим руководством страны. Путин говорил, что размещение новейшей ракеты в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г. «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран.