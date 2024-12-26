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Лукашенко: Белоруссия готова разместить больше десятка «Орешников»

Ведомости

В Белоруссии может появиться больше десятка российских ракетных установок «Орешник», а при желании Москвы – даже больше. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента Александра Юнашева.

«Думаю, пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить – разместим больше», – сказал Лукашенко.

6 декабря лидер Белоруссии попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» в республике. По словам Лукашенко, цели будут определяться военно-политическим руководством страны. Путин говорил, что размещение новейшей ракеты в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г. «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран.

21 ноября Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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