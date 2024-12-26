Лукашенко: Белоруссия готова разместить больше десятка «Орешников»
В Белоруссии может появиться больше десятка российских ракетных установок «Орешник», а при желании Москвы – даже больше. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента Александра Юнашева.
«Думаю, пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить – разместим больше», – сказал Лукашенко.
6 декабря лидер Белоруссии попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» в республике. По словам Лукашенко, цели будут определяться военно-политическим руководством страны. Путин говорил, что размещение новейшей ракеты в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г. «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран.
21 ноября Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш».