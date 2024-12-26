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Путин допустил повторное применение «Орешника»

Это может быть сделано при необходимости, отметил глава государства
Ведомости

Россия при необходимости может применить ракету «Орешник» снова, но она не спешит с этим, поскольку оружие достаточно мощное. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по окончании саммита Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).

«Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим. <…> У нас пока немного этих систем "Орешник", они у нас есть, и не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное. <…> Но мы и не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость», – сказал Путин.

21 ноября Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары. После этого Путин сообщил о запуске серийного производства «Орешника» и размещении систем в Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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