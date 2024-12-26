Путин допустил повторное применение «Орешника»Это может быть сделано при необходимости, отметил глава государства
Россия при необходимости может применить ракету «Орешник» снова, но она не спешит с этим, поскольку оружие достаточно мощное. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по окончании саммита Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).
«Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим. <…> У нас пока немного этих систем "Орешник", они у нас есть, и не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное. <…> Но мы и не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость», – сказал Путин.
21 ноября Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары. После этого Путин сообщил о запуске серийного производства «Орешника» и размещении систем в Белоруссии.