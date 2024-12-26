Путин допустил повторное применение «Орешника»

«Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим. <…> У нас пока немного этих систем "Орешник", они у нас есть, и не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное. <…> Но мы и не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость», – сказал Путин.