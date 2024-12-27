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Вучич: через год «Северный поток» будет принадлежать инвестору из США

Ведомости

Не позднее чем через год трубопровод «Северный поток» станет собственностью инвестора из США, и газ будет поступать по нему из России в Европу. Такой прогноз озвучил президент Сербии Александр Вучич в интервью Handelsblatt.

«Запомните мои слова. Один год до запуска "Северного потока"!» – заявил Вучич.

24 декабря бывшая министр иностранных дел Австрии, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России Карин Кнайсль выразила мнение, что основными «подозреваемыми» в причастности к подрыву «Северных потоков» являются Великобритания, Норвегия, Украина и Польша.

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Швеция, Дания и Германия взялись за расследование инцидента, но первые две страны закончили разбирательства, не определив виновных.

В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». Сообщалось, что в диверсии подозреваются трое граждан Украины. Предположительно, дайверы могли прикрепить к трубопроводам взрывные устройства. В конце августа Der Spiegel писал, что Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями по делу о подрыве «Северных потоков», бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.

В конце ноября генпрокурор ФРГ Йенс Роммель сообщил, что генпрокуратура Германии установила личности двоих подозреваемых в подрывах трубопроводов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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