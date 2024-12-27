Вучич: через год «Северный поток» будет принадлежать инвестору из США
Не позднее чем через год трубопровод «Северный поток» станет собственностью инвестора из США, и газ будет поступать по нему из России в Европу. Такой прогноз озвучил президент Сербии Александр Вучич в интервью Handelsblatt.
«Запомните мои слова. Один год до запуска "Северного потока"!» – заявил Вучич.
24 декабря бывшая министр иностранных дел Австрии, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России Карин Кнайсль выразила мнение, что основными «подозреваемыми» в причастности к подрыву «Северных потоков» являются Великобритания, Норвегия, Украина и Польша.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Швеция, Дания и Германия взялись за расследование инцидента, но первые две страны закончили разбирательства, не определив виновных.
В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». Сообщалось, что в диверсии подозреваются трое граждан Украины. Предположительно, дайверы могли прикрепить к трубопроводам взрывные устройства. В конце августа Der Spiegel писал, что Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями по делу о подрыве «Северных потоков», бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.
В конце ноября генпрокурор ФРГ Йенс Роммель сообщил, что генпрокуратура Германии установила личности двоих подозреваемых в подрывах трубопроводов.