Кнайсль выразила мнение об участии четырех стран в подрыве «Северных потоков»
Великобритания, Норвегия, Украина и Польша – основные «подозреваемые» в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Такое мнение озвучила бывшая министр иностранных дел Австрии, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России Карин Кнайсль на презентации своей книги «Реквием по Европе» в библиотеке им. В.В. Маяковского.
На вопрос одного из гостей мероприятия о том, какие государства, по ее мнению, могут быть вовлечены в диверсию против «Северных потоков», Кнайсль заметила, что, как в произведении Агаты Кристи, «есть много подозреваемых в этой воображаемой комнате».
«Думаю, что подозреваемых много. По крайней мере, три. Великобритания, Норвегия и Украина. И Польшу сюда еще можно добавить. Может быть, еще кто-то», – ответила экс-министр (цитата по ТАСС).
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Швеция, Дания и Германия взялись за расследование инцидента, но первые две страны закончили разбирательства, не определив виновных.
В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Отмечалось, что подозреваются трое граждан Украины. Предположительно, дайверы могли прикрепить к трубопроводам взрывные устройства. В конце августа Der Spiegel писал, что Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями по делу о подрыве «Северных потоков», бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.
В конце ноября генпрокурор ФРГ Йенс Роммель сообщил, что генпрокуратура Германии установила личности двоих подозреваемых в подрывах газопроводов и продвинулась вперед в расследовании.