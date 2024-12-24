Кнайсль выразила мнение об участии четырех стран в подрыве «Северных потоков»

На вопрос одного из гостей мероприятия о том, какие государства, по ее мнению, могут быть вовлечены в диверсию против «Северных потоков», Кнайсль заметила, что, как в произведении Агаты Кристи, «есть много подозреваемых в этой воображаемой комнате».