Медведев: правительство Южной Кореи может начинать «Игру в кальмара»

27 декабря южнокорейский парламент объявил импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су. Это второй импичмент в Южной Корее за короткое время. Первый был объявлен национальным собранием 14 декабря президенту Юн Сок Ёлю после того, как он объявил военное положение в стране. Сменившему его на посту Хан Док Су импичмент был объявлен всего через две недели, 27 декабря, после того как он нарушил условия назначения судей Конституционного суда.