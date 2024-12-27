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Медведев: правительство Южной Кореи может начинать «Игру в кальмара»

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил правительству Южной Кореи начать «Игру в кальмара», следует из сообщения политика в социальной сети X.

«Южная Корея снова взялась за дело: один импичмент за другим! Можно начинать «Игру в кальмара» для правительства. Приготовьте попкорн!» - написал Медведев.

27 декабря южнокорейский парламент объявил импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су. Это второй импичмент в Южной Корее за короткое время. Первый был объявлен национальным собранием 14 декабря президенту Юн Сок Ёлю после того, как он объявил военное положение в стране. Сменившему его на посту Хан Док Су импичмент был объявлен всего через две недели, 27 декабря, после того как он нарушил условия назначения судей Конституционного суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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