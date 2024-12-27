МИД заявил о росте устойчивости финансовой инфраструктуры России к санкциям
В МИД РФ подвели итоги года, где отметили, что Россия повысила устойчивость национальной финансовой инфраструктуры к западным санкциям в рамках развития торговых отношений со странами Глобального Юга, следует из материалов ведомства.
«Более интенсивными и тематически насыщенными стали контакты с государствами Африки, Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Расширена сеть российских торговых представительств в странах Мирового большинства, усилен их кадровый потенциал», – говорится в сообщении.
В России провели первую министерскую конференцию Форума партнерства «Россия – Африка», в ходе которой были конкретизированы планы реализации договоренностей по развитию всего комплекса отношений с африканскими государствами. Также более тесными стали связи со странами исламского мира и с арабскими странами, подчеркнули в ведомстве.
26 декабря заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum» в 2025 г. В этом году были достигнуты рекордные показатели. Форум собрал участников из 87 стран мира и 87 регионов России.