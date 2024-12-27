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МИД заявил о росте устойчивости финансовой инфраструктуры России к санкциям

Ведомости

В МИД РФ подвели итоги года, где отметили, что Россия повысила устойчивость национальной финансовой инфраструктуры к западным санкциям в рамках развития торговых отношений со странами Глобального Юга, следует из материалов ведомства.

«Более интенсивными и тематически насыщенными стали контакты с государствами Африки, Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Расширена сеть российских торговых представительств в странах Мирового большинства, усилен их кадровый потенциал», – говорится в сообщении.

В России провели первую министерскую конференцию Форума партнерства «Россия – Африка», в ходе которой были конкретизированы планы реализации договоренностей по развитию всего комплекса отношений с африканскими государствами. Также более тесными стали связи со странами исламского мира и с арабскими странами, подчеркнули в ведомстве.

26 декабря заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum» в 2025 г. В этом году были достигнуты рекордные показатели. Форум собрал участников из 87 стран мира и 87 регионов России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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