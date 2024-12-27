МИД заявил о росте устойчивости финансовой инфраструктуры России к санкциям

В России провели первую министерскую конференцию Форума партнерства «Россия – Африка», в ходе которой были конкретизированы планы реализации договоренностей по развитию всего комплекса отношений с африканскими государствами. Также более тесными стали связи со странами исламского мира и с арабскими странами, подчеркнули в ведомстве.