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Bild: Германия «беззащитна» перед российским «Орешником»

Ведомости

Германия практически беззащитна перед российской ракетой средней дальности «Орешник», пишет газета Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ.

Как отмечается в материале, министр иностранных дел Анналена Бербок дала поручение подготовить правительственный анализ защиты от баллистических ракет «Орешник» для Украины и самой Германии.

В документе также говорится о том, что немецкие системы ПВО Patriot не подходят для обороны против российских ракет. Для этого канцлер Германии Олаф Шольц принял решение закупить израильскую систему ПВО Arrow в качестве дополнительной защиты.

Как пишет Bild, МИД ФРГ не ответило на запрос о возможности противодействия ракетам «Орешник».

«Министерство иностранных дел принципиально не комментирует предполагаемые внутренние документы», – ответили в немецком МИДе.

21 ноября Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары. После этого президент России Владимир Путин сообщил о запуске серийного производства «Орешника» и размещении систем в Белоруссии.

26 декабря Путин допустил повторное применение «Орешника».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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