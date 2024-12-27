Bild: Германия «беззащитна» перед российским «Орешником»

21 ноября Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары. После этого президент России Владимир Путин сообщил о запуске серийного производства «Орешника» и размещении систем в Белоруссии.