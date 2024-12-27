Bild: Германия «беззащитна» перед российским «Орешником»
Германия практически беззащитна перед российской ракетой средней дальности «Орешник», пишет газета Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ.
Как отмечается в материале, министр иностранных дел Анналена Бербок дала поручение подготовить правительственный анализ защиты от баллистических ракет «Орешник» для Украины и самой Германии.
В документе также говорится о том, что немецкие системы ПВО Patriot не подходят для обороны против российских ракет. Для этого канцлер Германии Олаф Шольц принял решение закупить израильскую систему ПВО Arrow в качестве дополнительной защиты.
Как пишет Bild, МИД ФРГ не ответило на запрос о возможности противодействия ракетам «Орешник».
«Министерство иностранных дел принципиально не комментирует предполагаемые внутренние документы», – ответили в немецком МИДе.
21 ноября Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары. После этого президент России Владимир Путин сообщил о запуске серийного производства «Орешника» и размещении систем в Белоруссии.
26 декабря Путин допустил повторное применение «Орешника».