Bloomberg: ВСУ могут быть вытеснены из Курской области в ближайшие месяцы
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть вытеснены с территории Курской области в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
«Москва предпримет более согласованные усилия по вытеснению украинских войск из Курска, возможно, уже в следующем месяце, тогда силы Киева смогут удерживать территорию только до весны, после чего будут вынуждены отступить», – сказал один из источников. В противном случае ВСУ могут оказаться в окружении из-за боевых действий на территории ДНР и ЛНР.
Таким образом, как пишут эксперты Bloomberg, Украина рискует потерять шанс выставлять свои условия на мирных переговорах или на переговорах о прекращении огня.
Два американских чиновника выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский прикажет отступить из Курска достаточно быстро во избежание большого количества человеческих потерь.
При этом офис президента Украины не ответил на комментарий газеты по этому поводу.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с будущей администрацией президента США Дональда Трампа относительно потенциального разрешения украинского конфликта, но для этого необходимо учитывать ее условия.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине завершится в 2025 г. По словам Орбана, ситуация разрешится либо мирными переговорами, либо одна из сторон будет уничтожена.