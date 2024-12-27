Bloomberg: ВСУ могут быть вытеснены из Курской области в ближайшие месяцы

«Москва предпримет более согласованные усилия по вытеснению украинских войск из Курска, возможно, уже в следующем месяце, тогда силы Киева смогут удерживать территорию только до весны, после чего будут вынуждены отступить», – сказал один из источников. В противном случае ВСУ могут оказаться в окружении из-за боевых действий на территории ДНР и ЛНР.