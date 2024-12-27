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Bloomberg: ВСУ могут быть вытеснены из Курской области в ближайшие месяцы

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть вытеснены с территории Курской области в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

«Москва предпримет более согласованные усилия по вытеснению украинских войск из Курска, возможно, уже в следующем месяце, тогда силы Киева смогут удерживать территорию только до весны, после чего будут вынуждены отступить», – сказал один из источников. В противном случае ВСУ могут оказаться в окружении из-за боевых действий на территории ДНР и ЛНР.

Таким образом, как пишут эксперты Bloomberg, Украина рискует потерять шанс выставлять свои условия на мирных переговорах или на переговорах о прекращении огня.

Два американских чиновника выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский прикажет отступить из Курска достаточно быстро во избежание большого количества человеческих потерь.

При этом офис президента Украины не ответил на комментарий газеты по этому поводу.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с будущей администрацией президента США Дональда Трампа относительно потенциального разрешения украинского конфликта, но для этого необходимо учитывать ее условия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине завершится в 2025 г. По словам Орбана, ситуация разрешится либо мирными переговорами, либо одна из сторон будет уничтожена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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