Мишустин назначил Каминского на должность замминистра экономического развития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Михаила Каминского заместителем министра экономического развития, следует из распоряжения, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Каминский родился 11 декабря 1988 г. в Москве. В 2010 г. окончил Московский государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», говорится на сайте Минэка. С 2008 по 2010 гг. работал в коммерческих организациях, с 2010 по 2014 гг. – на различных должностях в государственной корпорации «Олимпстрой». С 2018 по 2020 гг. работал советником руководителя, заместителем руководителя Центра мониторинга транспортной части КПМИ АНО «Аналитический центр при правительстве Российской Федерации».
В 2023 г. был принят на государственную гражданскую службу в ведомство, а с 15 февраля 2024 г. был официально назначен директором Департамента секторов экономики Минэкономразвития России. В ноябре 2023 г. экс-чиновник из Пермского края Ренат Бекишев покинул должность начальника этого департамента, а его обязанности по февраль как раз исполнял Каминский.
14 ноября Мишустин повысил Максима Колесникова до первого заместителя главы Минэкономразвития. В октябре бывший первый замминистра экономического развития Илья Торосов ушел в отставку. Среди вероятных кандидатов на эту должность один из собеседников «Ведомостей» называл Колесникова. Он работает в ведомстве с 2020 г., а с 2022 г. является заместителем министра экономического развития Максима Решетникова.