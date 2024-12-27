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Мишустин назначил Каминского на должность замминистра экономического развития

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Михаила Каминского заместителем министра экономического развития, следует из распоряжения, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Каминский родился 11 декабря 1988 г. в Москве. В 2010 г. окончил Московский государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», говорится на сайте Минэка. С 2008 по 2010 гг. работал в коммерческих организациях, с 2010 по 2014 гг. – на различных должностях в государственной корпорации «Олимпстрой». С 2018 по 2020 гг. работал советником руководителя, заместителем руководителя Центра мониторинга транспортной части КПМИ АНО «Аналитический центр при правительстве Российской Федерации».

В 2023 г. был принят на государственную гражданскую службу в ведомство, а с 15 февраля 2024 г. был официально назначен директором Департамента секторов экономики Минэкономразвития России. В ноябре 2023 г. экс-чиновник из Пермского края Ренат Бекишев покинул должность начальника этого департамента, а его обязанности по февраль как раз исполнял Каминский.

14 ноября Мишустин повысил Максима Колесникова до первого заместителя главы Минэкономразвития. В октябре бывший первый замминистра экономического развития Илья Торосов ушел в отставку. Среди вероятных кандидатов на эту должность один из собеседников «Ведомостей» называл Колесникова. Он работает в ведомстве с 2020 г., а с 2022 г. является заместителем министра экономического развития Максима Решетникова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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