Мишустин назначил Каминского на должность замминистра экономического развития

В 2023 г. был принят на государственную гражданскую службу в ведомство, а с 15 февраля 2024 г. был официально назначен директором Департамента секторов экономики Минэкономразвития России. В ноябре 2023 г. экс-чиновник из Пермского края Ренат Бекишев покинул должность начальника этого департамента, а его обязанности по февраль как раз исполнял Каминский.