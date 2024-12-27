США направят Украине оружие на $1,25 млрд до отставки Байдена

10 декабря США объявили о выделении Украине кредита в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных суверенных активов России. В своем заявлении глава американского минфина Джанет Йеллен пояснила, что эти средства, оплаченные за счет прибыли, полученной от замороженных активов России, обеспечат Украине «критически важную поддержку в условиях обороны своей страны против неоправданной агрессии». Она подчеркнула, что США продолжат предпринимать решительные шаги и ужесточать санкции против России.