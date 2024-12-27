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США направят Украине оружие на $1,25 млрд до отставки Байдена

Ведомости

Ожидается, что США объявят о том, что они направят Украине военную помощь на сумму $1,25 млрд до ухода действующего президента США Джо Байдена в отставку в январе, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников. По информации агентства, действующая администрация стремится обеспечить Киев как можно большей помощью до своей смены.

Большой пакет помощи включает «значительное» количество боеприпасов, в том числе для ракетных комплексов класса «земля-воздух» и систем противовоздушной обороны Hawk. По словам официальных лиц, также будут предоставлены ракеты «Стингер» и артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм. Как отмечает агентство, новый пакет помощи поступает в связи с тем, что в последние дни Россия предприняла серию атак на энергетические объекты Украины.

Ранее высокопоставленные военные чиновники США признали, что Пентагон, возможно, не сможет направить все оставшиеся $5,6 млрд на помощь Украине до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Новый пакет администрация Байдена может поставлять, «снимая оружие с прилавков», что позволит быстро передать его Украине. Этот пакет сократит оставшуюся сумму согласованной помощи до $4,35 млрд.

10 декабря США объявили о выделении Украине кредита в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных суверенных активов России. В своем заявлении глава американского минфина Джанет Йеллен пояснила, что эти средства, оплаченные за счет прибыли, полученной от замороженных активов России, обеспечат Украине «критически важную поддержку в условиях обороны своей страны против неоправданной агрессии». Она подчеркнула, что США продолжат предпринимать решительные шаги и ужесточать санкции против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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