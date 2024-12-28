В ГД внесли проект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Документ опубликован в думской электронной базе.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что в последние 10 лет наблюдается тенденция к увеличению количества регистраций индивидуальных предпринимателей и сокращению числа регистраций юридических лиц. При том, что обе категории наделены схожими правами в сфере предпринимательской деятельности, на ИП не распространяются ограничения по распоряжения денежными средствами при их обналичивании.
Из-за этого реквизиты индивидуальных предпринимателей широко используются при совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, уклонением от уплаты налогов и сокрытием имущества, получением налоговых вычетов, банкротством, отмыванием денежных средств и др.
Авторы законопроекта предлагают ввести ввести штрафы до 300 000 руб., либо принудительные работы на срок до трех лет за незаконную регистрацию физлица в качестве ИП. За незаконное использование документов для регистрации ИП хотят наказывать штрафами до 300 000 руб., либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
В 2021 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает подачу документов на госрегистрацию юрлица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. Закон не требует нотариально удостоверять доверенность представителя заявителя при предоставлении документов на госрегистрацию. Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении, обязан будет представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. При этом нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении и передача документов осуществляются нотариусами в рамках одного нотариального действия, отмечается в законе.