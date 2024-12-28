В ГД внесли проект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП

В 2021 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает подачу документов на госрегистрацию юрлица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. Закон не требует нотариально удостоверять доверенность представителя заявителя при предоставлении документов на госрегистрацию. Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении, обязан будет представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. При этом нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении и передача документов осуществляются нотариусами в рамках одного нотариального действия, отмечается в законе.