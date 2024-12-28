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В ГД внесли проект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП

Ведомости

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Документ опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в последние 10 лет наблюдается тенденция к увеличению количества регистраций индивидуальных предпринимателей и сокращению числа регистраций юридических лиц. При том, что обе категории наделены схожими правами в сфере предпринимательской деятельности, на ИП не распространяются ограничения по распоряжения денежными средствами при их обналичивании.

Из-за этого реквизиты индивидуальных предпринимателей широко используются при совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, уклонением от уплаты налогов и сокрытием имущества, получением налоговых вычетов, банкротством, отмыванием денежных средств и др.

Авторы законопроекта предлагают ввести ввести штрафы до 300 000 руб., либо принудительные работы на срок до трех лет за незаконную регистрацию физлица в качестве ИП. За незаконное использование документов для регистрации ИП хотят наказывать штрафами до 300 000 руб., либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. 

В 2021 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает подачу документов на госрегистрацию юрлица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. Закон не требует нотариально удостоверять доверенность представителя заявителя при предоставлении документов на госрегистрацию. Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении, обязан будет представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. При этом нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении и передача документов осуществляются нотариусами в рамках одного нотариального действия, отмечается в законе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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