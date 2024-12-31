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Медведев выступил с новогодним обращением

Бывший президент заявил, что россиян «не сломить никому»
Ведомости

Россия чтит традиции прошлого, чтобы уверенно идти в будущее, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в новогоднем обращении, размещенном в Telegram.

«Завершается 2024 г., в нашей памяти он останется и как год очень сложных испытаний, и как год серьезных достижений. Мы будем вспоминать уходящий год как время героев, которыми мы гордимся и с которых берем пример», – сказал он в начале видеопоздравления.

Медведев уточнил, что речь идет в первую очередь о тех, кто «прямо сейчас защищает нашу Родину, воюет на фронте и трудится на производстве в тылу». Политик продолжил, что в истории России «мы черпаем силу и стойкость, храним верность высоким идеалам, на которых нас когда-то воспитали»: «Чтим традиции прошлого, чтобы уверенно идти в будущее».

«Вместе мы огромная сила, нас не сломить никому. Наперекор любым трудностям и угрозам мы сохраняем и укрепляем самое главное – единство и сплоченность нашего многонационального народа», – добавил он.

По его словам, россияне вкладывают особый смысл в понятие патриотизма и он находит свое воплощение в конкретных делах. Он также заявил, что национальный характер РФ – это «беззаветная любовь к Родине, созидательная энергия и ответственность, взаимовыручка и внимание к людям». В завершение Медведев пожелал, чтобы «все было хорошо».

Официально Медведев выступал с видеообращением к гражданам России с 2008 по 2011 г., в период работы в должности президента страны.

Трансляция новогоднего обращения действующего президента Владимира Путина уже состоялась в регионах Дальнего Востока. В нем президент РФ также пожелал, чтобы «все было хорошо», и отметил, что первая четверть XXI в. была наполнена «многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями».

Путин напомнил, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и как дань уважения к памяти предков наступающий 2025 г. объявлен в России Годом защитника Отечества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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