Медведев выступил с новогодним обращением

Медведев выступил с новогодним обращениемБывший президент заявил, что россиян «не сломить никому»
Россия чтит традиции прошлого, чтобы уверенно идти в будущее, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в новогоднем обращении, размещенном в Telegram.
«Завершается 2024 г., в нашей памяти он останется и как год очень сложных испытаний, и как год серьезных достижений. Мы будем вспоминать уходящий год как время героев, которыми мы гордимся и с которых берем пример», – сказал он в начале видеопоздравления.
Медведев уточнил, что речь идет в первую очередь о тех, кто «прямо сейчас защищает нашу Родину, воюет на фронте и трудится на производстве в тылу». Политик продолжил, что в истории России «мы черпаем силу и стойкость, храним верность высоким идеалам, на которых нас когда-то воспитали»: «Чтим традиции прошлого, чтобы уверенно идти в будущее».
«Вместе мы огромная сила, нас не сломить никому. Наперекор любым трудностям и угрозам мы сохраняем и укрепляем самое главное – единство и сплоченность нашего многонационального народа», – добавил он.
По его словам, россияне вкладывают особый смысл в понятие патриотизма и он находит свое воплощение в конкретных делах. Он также заявил, что национальный характер РФ – это «беззаветная любовь к Родине, созидательная энергия и ответственность, взаимовыручка и внимание к людям». В завершение Медведев пожелал, чтобы «все было хорошо».
Официально Медведев выступал с видеообращением к гражданам России с 2008 по 2011 г., в период работы в должности президента страны.
Трансляция новогоднего обращения действующего президента Владимира Путина уже состоялась в регионах Дальнего Востока. В нем президент РФ также пожелал, чтобы «все было хорошо», и отметил, что первая четверть XXI в. была наполнена «многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями».
Путин напомнил, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и как дань уважения к памяти предков наступающий 2025 г. объявлен в России Годом защитника Отечества.