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CIO приостановило арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля после столкновений

Ведомости

Попытка антикоррупционного агентства Южной Кореи (CIO) задержать президента Юн Сок Ёля, которому был объявлен импичмент, столкнулась с сопротивлением его службы безопасности и сторонников. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Тысячи сторонников Юна, собравшихся у его резиденции в Сеуле, протестуют против импичмента и ордера на арест. Полиция задействовала более 2700 сотрудников для обеспечения порядка. По данным агентства, следователи предъявили ордеры на задержание Юна по обвинению в мятеже и злоупотреблении властью, а также на обыск его резиденции, но получили отказ в доступе от главы службы безопасности Пак Чон Джуна.

CIO запросило ордер после того, как Юн проигнорировал три повестки на допрос. В агентстве подчеркнули, что любые попытки помешать исполнению ордера приведут к арестам за препятствование правосудию. Сам Юн назвал действия CIO незаконными и пообещал подать судебный иск.

Агентство планирует принять решение о дальнейших шагах после анализа ситуации. Крайний срок для исполнения ордера – 3 января.

Президент Южной Кореи Юн 3 декабря объявил о введении военного положения, которое в течение нескольких часов было отменено парламентом. 14 декабря Юн был отстранен от должности президента. После него и. о. был назначен премьер страны Хан Док Су. Он также подвергся импичменту после несоблюдения условий оппозиционной партии. Сейчас место и. о. президента занимает вице-премьер Чхве Сан Мок.

31 декабря суд выдал ордер на арест Юна.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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