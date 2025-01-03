CIO приостановило арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля после столкновений

Тысячи сторонников Юна, собравшихся у его резиденции в Сеуле, протестуют против импичмента и ордера на арест. Полиция задействовала более 2700 сотрудников для обеспечения порядка. По данным агентства, следователи предъявили ордеры на задержание Юна по обвинению в мятеже и злоупотреблении властью, а также на обыск его резиденции, но получили отказ в доступе от главы службы безопасности Пак Чон Джуна.