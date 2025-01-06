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Кремль: Путин посетит рождественское богослужение

Ведомости

Президент России Владимир Путин посетит праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в 2025 г. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эта традиция президентом будет соблюдена и в этом году», – отметил Песков.

Подробности Кремль сообщит позже.

6 января православные христиане отмечают сочельник, последний день перед праздником Рождества Христова. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском послании к верующим призвал особенно молиться о спасении пленных и тех, кто страдает и болен. 

В рождественскую ночь в 2024 г. Путин посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковном Ново-Огареве. Вместе с президентом России на службе были семьи военных, погибших в зоне спецоперации. В сочельник глава государства провел с ними встречу в своей подмосковной резиденции. Во время беседы Путин обсудил с детьми погибших военнослужащих их впечатления от организованной для них специальной программы отдыха в Москве и посещения конюшни. В ходе разговора речь зашла и о ряде проблем, с которыми сталкиваются близкие погибших военных. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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