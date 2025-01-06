Кремль: Путин посетит рождественское богослужение

В рождественскую ночь в 2024 г. Путин посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковном Ново-Огареве. Вместе с президентом России на службе были семьи военных, погибших в зоне спецоперации. В сочельник глава государства провел с ними встречу в своей подмосковной резиденции. Во время беседы Путин обсудил с детьми погибших военнослужащих их впечатления от организованной для них специальной программы отдыха в Москве и посещения конюшни. В ходе разговора речь зашла и о ряде проблем, с которыми сталкиваются близкие погибших военных.