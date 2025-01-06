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Представителя посольства РФ вызвали в МИД Молдавии после заявлений о кризисе

Ведомости

МИД Молдавии распорядился вызвать представителя посольства России в связи с якобы кампанией по дезинформации об энергокризисе в Приднестровье. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале дипведомства.

Молдавское министерство осудило «ложные заявления, направленные на раскол общества в Республике Молдова и сокрытие истинных причин энергетического кризиса в Приднестровском регионе». Ведомство выразило мнение, что посольство РФ якобы пытается снять с себя ответственность за кризис, «спровоцированный самой Москвой».

6 января посольство России в Молдавии заявило, что за энергетический кризис в Приднестровье ответственны Украина и страны Запада. В диппредставительстве РФ также обратили внимание на то, что игнорирование властями Молдавии проблем в отношениях с «Газпромом» стало основной причиной ухудшающейся ситуации в регионе.

С 1 января «Газпром» технически и юридически не может продолжать поставки российского газа через украинскую территорию после истечения соглашения с «Нафтогазом». В посольстве считают, что Украина остановила транзит газа в зимний период, чтобы обречь жителей Приднестровья на страдания. Было отмечено, что пресса в Кишиневе и Киеве предпринимает попытки переложить на Россию ответственность за энергокризис.

В первый день 2025 г. в Приднестровье отключили централизованное отопление из-за прекращения поставок газа из Молдавии в связи с остановкой транзита российского газа через Украину. Тепло и горячая вода не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям. Под исключение попали больницы и учреждения соцзащиты.

По данным на 6 января из-за энергокризиса от газоснабжения в Приднестровье отключены 122 населенных пункта. Газа лишились 51 500 абонентов и 1800 организаций. Отопление не подается в 1500 многоквартирных домов, 131 школу и 147 детских садов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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