Представителя посольства РФ вызвали в МИД Молдавии после заявлений о кризисе
МИД Молдавии распорядился вызвать представителя посольства России в связи с якобы кампанией по дезинформации об энергокризисе в Приднестровье. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале дипведомства.
Молдавское министерство осудило «ложные заявления, направленные на раскол общества в Республике Молдова и сокрытие истинных причин энергетического кризиса в Приднестровском регионе». Ведомство выразило мнение, что посольство РФ якобы пытается снять с себя ответственность за кризис, «спровоцированный самой Москвой».
6 января посольство России в Молдавии заявило, что за энергетический кризис в Приднестровье ответственны Украина и страны Запада. В диппредставительстве РФ также обратили внимание на то, что игнорирование властями Молдавии проблем в отношениях с «Газпромом» стало основной причиной ухудшающейся ситуации в регионе.
С 1 января «Газпром» технически и юридически не может продолжать поставки российского газа через украинскую территорию после истечения соглашения с «Нафтогазом». В посольстве считают, что Украина остановила транзит газа в зимний период, чтобы обречь жителей Приднестровья на страдания. Было отмечено, что пресса в Кишиневе и Киеве предпринимает попытки переложить на Россию ответственность за энергокризис.
В первый день 2025 г. в Приднестровье отключили централизованное отопление из-за прекращения поставок газа из Молдавии в связи с остановкой транзита российского газа через Украину. Тепло и горячая вода не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям. Под исключение попали больницы и учреждения соцзащиты.
По данным на 6 января из-за энергокризиса от газоснабжения в Приднестровье отключены 122 населенных пункта. Газа лишились 51 500 абонентов и 1800 организаций. Отопление не подается в 1500 многоквартирных домов, 131 школу и 147 детских садов.