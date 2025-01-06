Представителя посольства РФ вызвали в МИД Молдавии после заявлений о кризисе

С 1 января «Газпром» технически и юридически не может продолжать поставки российского газа через украинскую территорию после истечения соглашения с «Нафтогазом». В посольстве считают, что Украина остановила транзит газа в зимний период, чтобы обречь жителей Приднестровья на страдания. Было отмечено, что пресса в Кишиневе и Киеве предпринимает попытки переложить на Россию ответственность за энергокризис.