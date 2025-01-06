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Красносельский: Молдавия не предлагала помощь Приднестровью из-за энергокризиса

Ведомости

Молдавия не предлагала Приднестровью поддержку в связи с энергетическим кризисом, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Его слова приводит агентство «Новости Приднестровья».

«Никаких предложений о помощи со стороны Молдовы либо других государств не поступало», – заявил Красносельский.

По словам лидера ПМР, Приднестровье неоднократно обращалось за помощью к Молдавии, «чтобы они не блокировали экспорт-импорт, чтобы открыли счета в банках нашим предпринимателям, чтобы не держали на границе месяцами наши товары, завозили медикаменты и так далее».

«Хоть раз Молдова помогла? Нет!» – сказал он, добавив, что Молдавия имеет своей целью удушение Приднестровья.

5 января госсекретарь министерства энергетики Молдавии Константин Боросан заявлял, что приднестровское предприятие «Тираспольтрансгаз» отказалось от предложения госкомпаний республики оказать посреднические услуги в импорте газа из Евросоюза после прекращения поставок со стороны России.

1 января в связи с прекращением поставок газа из Молдавии в Приднестровье было отключено централизованное отопление. Без тепла и горячей воды остались жители, бюджетные учреждения и организации. Исключение составили больницы и учреждения соцзащиты. Решение связано с остановкой транзита российского газа через Украину. С 1 января «Газпром» технически и юридически не может продолжать поставки через украинскую территорию после истечения соглашения с «Нафтогазом». Прежде Киев отказался продлить транзитное соглашение.

По данным на 6 января, в Приднестровье отключено от газоснабжения 122 населенных пункта. Газа нет у 51 500 абонентов и 1800 организаций. Газоснабжение в минимальном объеме сохраняется для 17 социальных объектов и 118 500 квартир для приготовления пищи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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