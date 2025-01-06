Красносельский: Молдавия не предлагала помощь Приднестровью из-за энергокризиса

1 января в связи с прекращением поставок газа из Молдавии в Приднестровье было отключено централизованное отопление. Без тепла и горячей воды остались жители, бюджетные учреждения и организации. Исключение составили больницы и учреждения соцзащиты. Решение связано с остановкой транзита российского газа через Украину. С 1 января «Газпром» технически и юридически не может продолжать поставки через украинскую территорию после истечения соглашения с «Нафтогазом». Прежде Киев отказался продлить транзитное соглашение.