Красносельский: Молдавия не предлагала помощь Приднестровью из-за энергокризиса
Молдавия не предлагала Приднестровью поддержку в связи с энергетическим кризисом, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Его слова приводит агентство «Новости Приднестровья».
«Никаких предложений о помощи со стороны Молдовы либо других государств не поступало», – заявил Красносельский.
По словам лидера ПМР, Приднестровье неоднократно обращалось за помощью к Молдавии, «чтобы они не блокировали экспорт-импорт, чтобы открыли счета в банках нашим предпринимателям, чтобы не держали на границе месяцами наши товары, завозили медикаменты и так далее».
«Хоть раз Молдова помогла? Нет!» – сказал он, добавив, что Молдавия имеет своей целью удушение Приднестровья.
5 января госсекретарь министерства энергетики Молдавии Константин Боросан заявлял, что приднестровское предприятие «Тираспольтрансгаз» отказалось от предложения госкомпаний республики оказать посреднические услуги в импорте газа из Евросоюза после прекращения поставок со стороны России.
1 января в связи с прекращением поставок газа из Молдавии в Приднестровье было отключено централизованное отопление. Без тепла и горячей воды остались жители, бюджетные учреждения и организации. Исключение составили больницы и учреждения соцзащиты. Решение связано с остановкой транзита российского газа через Украину. С 1 января «Газпром» технически и юридически не может продолжать поставки через украинскую территорию после истечения соглашения с «Нафтогазом». Прежде Киев отказался продлить транзитное соглашение.
По данным на 6 января, в Приднестровье отключено от газоснабжения 122 населенных пункта. Газа нет у 51 500 абонентов и 1800 организаций. Газоснабжение в минимальном объеме сохраняется для 17 социальных объектов и 118 500 квартир для приготовления пищи.