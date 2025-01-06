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Индонезия стала полноправным членом БРИКС

Ведомости

Индонезия официально стала полноправным членом БРИКС. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Бразилии, председательствующей в объединении в 2025 г.

Кандидатура Индонезии была одобрена лидерами БРИКС на саммите в южноафриканском Йоханнесбурге в августе 2023 г. в контексте процесса расширения полноправного членства объединения. В 2024 г. в Индонезии проводились президентские выборы, и официально страна сообщила группе о своем желании вступить в БРИКС только после формирования нового кабинета министров. Участники объединения на основе консенсуса поддержали заявку Индонезии, руководствуясь принципами, критериями и процедурами расширения, утвержденными на саммите в Йоханнесбурге.

«Обладая самым большим населением и крупнейшей экономикой в ​​Юго-Восточной Азии, Индонезия разделяет с другими членами группы поддержку реформы институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на Глобальном Юге», – говорится в сообщении бразильского МИДа.

25 октября 2024 г. МИД Индонезии сообщило о намерении страны присоединиться к БРИКС. В заявлении внешнеполитического ведомства было указано, что вступление в объединение не означает, что Индонезия выбирает сторону – таким образом страна укрепляет свои позиции в качестве связующего звена между развитыми и развивающимися странами.

20 ноября 2024 г. посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Тавареш сообщил, что государство приняло приглашение стать страной – партнером БРИКС. Тогда дипломат заявлял, что Индонезия в качестве государства-партнера будет «вносить свой вклад в любые усилия БРИКС».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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