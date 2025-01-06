Индонезия стала полноправным членом БРИКС
Индонезия официально стала полноправным членом БРИКС. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Бразилии, председательствующей в объединении в 2025 г.
Кандидатура Индонезии была одобрена лидерами БРИКС на саммите в южноафриканском Йоханнесбурге в августе 2023 г. в контексте процесса расширения полноправного членства объединения. В 2024 г. в Индонезии проводились президентские выборы, и официально страна сообщила группе о своем желании вступить в БРИКС только после формирования нового кабинета министров. Участники объединения на основе консенсуса поддержали заявку Индонезии, руководствуясь принципами, критериями и процедурами расширения, утвержденными на саммите в Йоханнесбурге.
«Обладая самым большим населением и крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии, Индонезия разделяет с другими членами группы поддержку реформы институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на Глобальном Юге», – говорится в сообщении бразильского МИДа.
25 октября 2024 г. МИД Индонезии сообщило о намерении страны присоединиться к БРИКС. В заявлении внешнеполитического ведомства было указано, что вступление в объединение не означает, что Индонезия выбирает сторону – таким образом страна укрепляет свои позиции в качестве связующего звена между развитыми и развивающимися странами.
20 ноября 2024 г. посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Тавареш сообщил, что государство приняло приглашение стать страной – партнером БРИКС. Тогда дипломат заявлял, что Индонезия в качестве государства-партнера будет «вносить свой вклад в любые усилия БРИКС».