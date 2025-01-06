Индонезия стала полноправным членом БРИКС

Кандидатура Индонезии была одобрена лидерами БРИКС на саммите в южноафриканском Йоханнесбурге в августе 2023 г. в контексте процесса расширения полноправного членства объединения. В 2024 г. в Индонезии проводились президентские выборы, и официально страна сообщила группе о своем желании вступить в БРИКС только после формирования нового кабинета министров. Участники объединения на основе консенсуса поддержали заявку Индонезии, руководствуясь принципами, критериями и процедурами расширения, утвержденными на саммите в Йоханнесбурге.