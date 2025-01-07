ВС России нанесли удары по военной инфраструктуре и аэродромам

Спецоперацию на Украине объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 г. В ходе боев российские силы взяли под контроль Луганскую народную республику (ЛНР), а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, их результаты Украина не признает.