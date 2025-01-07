ВС России нанесли удары по военной инфраструктуре и аэродромам
ВС РФ за сутки нанесли удары по военным аэродромам, складам вооружения, а также по украинским силам и иностранным наемникам в 164 районах, передает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре», – говорится в сообщении.
Кроме того, средствами ПВО были сбиты шесть американских ракет HIMARS и 50 БПЛА самолетного типа.
Всего с начала проведения спецоперации, по данным Минобороны РФ, уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 618 беспилотных летательных аппаратов, 20 280 танков и др.
Ранее источники ТАСС сообщали, что большое количество солдат ВСУ сдались в плен после неудавшихся контратак в Курской области.
Спецоперацию на Украине объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 г. В ходе боев российские силы взяли под контроль Луганскую народную республику (ЛНР), а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, их результаты Украина не признает.