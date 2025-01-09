В бывшего министра финансов Германии Линднера бросили торт

Нападение произошло в городе Грайфсвальд. Вместо торта оказался муляж, сделанный из пены для бритья. Линднер в ответ размазал часть пены по голове нападавшей, добавив, что «к сожалению, это был не крем, а просто мыло», а затем продолжил свою речь.