В бывшего министра финансов Германии Линднера бросили торт
Неизвестная девушка во время предвыборного мероприятия бросила в бывшего министра финансов ФРГ и лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера торт, сообщает Bild.
Нападение произошло в городе Грайфсвальд. Вместо торта оказался муляж, сделанный из пены для бритья. Линднер в ответ размазал часть пены по голове нападавшей, добавив, что «к сожалению, это был не крем, а просто мыло», а затем продолжил свою речь.
Девушка, кинувшая торт, была повалена на землю охранником политика. Полиция проводит расследование по статьям о нападении и оскорблении, но сама девушка не была взята под стражу.
7 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер освободил от должности главу министерства финансов Кристиана Линднера и еще трех политиков, являющихся представителями демократической партии.