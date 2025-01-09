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В бывшего министра финансов Германии Линднера бросили торт

Ведомости

Неизвестная девушка во время предвыборного мероприятия бросила в бывшего министра финансов ФРГ и лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера торт, сообщает Bild.

Нападение произошло в городе Грайфсвальд. Вместо торта оказался муляж, сделанный из пены для бритья. Линднер в ответ размазал часть пены по голове нападавшей, добавив, что «к сожалению, это был не крем, а просто мыло», а затем продолжил свою речь.

Девушка, кинувшая торт, была повалена на землю охранником политика. Полиция проводит расследование по статьям о нападении и оскорблении, но сама девушка не была взята под стражу.

7 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер освободил от должности главу министерства финансов Кристиана Линднера и еще трех политиков, являющихся представителями демократической партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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