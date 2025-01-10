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Авиарегулятор ЕС ужесточил рекомендации о полетах в РФ после катастрофы в Актау

Ведомости

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) после крушения самолета Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку – Грозный, ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства России для авиакомпаний из Евросоюза (ЕС). Это следует из сообщения на сайте организации.

Нововведения также касаются авиаперевозчиков третьих стран, сертифицированных регулятором ЕС по авиабезопасности. В частности, EASA рекомендует не использовать российское воздушное пространство «к западу от 60-го меридиана восточной долготы» на всех уровнях полета. Речь идет о районах полетной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону, Екатеринбурга и Самары.

Рекомендация действует до 31 июля и может быть скорректирована ранее или отменена в зависимости от оценки безопасности.

25 декабря самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в их числе граждане РФ, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Как сообщалось на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева, лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления. Самолет был перенаправлен из Грозного в аэропорт города Актау в Казахстане. При заходе на посадку он потерпел крушение, в результате погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы с места происшествия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 9 января заявил, что Кремль заинтересован в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании авиакатастрофы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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