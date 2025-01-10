Авиарегулятор ЕС ужесточил рекомендации о полетах в РФ после катастрофы в Актау
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) после крушения самолета Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку – Грозный, ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства России для авиакомпаний из Евросоюза (ЕС). Это следует из сообщения на сайте организации.
Нововведения также касаются авиаперевозчиков третьих стран, сертифицированных регулятором ЕС по авиабезопасности. В частности, EASA рекомендует не использовать российское воздушное пространство «к западу от 60-го меридиана восточной долготы» на всех уровнях полета. Речь идет о районах полетной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону, Екатеринбурга и Самары.
Рекомендация действует до 31 июля и может быть скорректирована ранее или отменена в зависимости от оценки безопасности.
25 декабря самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в их числе граждане РФ, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Как сообщалось на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева, лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления. Самолет был перенаправлен из Грозного в аэропорт города Актау в Казахстане. При заходе на посадку он потерпел крушение, в результате погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы с места происшествия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 9 января заявил, что Кремль заинтересован в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании авиакатастрофы.