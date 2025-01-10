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Захарова рекомендовала Науседе учить историю после заявления о Калининграде

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала президенту Литвы Гитанасу Науседе учить историю после его высказывания о принадлежности Калининграда. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Современным литовским политикам рекомендую учить историю и озаботиться соблюдением прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся «народное» хозяйство. Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой за пару десятилетий «независимости» уже почти ничего не осталось», – отметила дипломат.

По ее словам, столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно, и Каунас по решению Иосифа Сталина, заключившего в 1939 г. с литовской стороной договор о передаче республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. Крупнейший порт на Балтике был переименован из Мемеля в Клайпеду и стал литовским в 1945 г. благодаря подвигу Красной армии, указала официальный представитель МИДа.

10 января Науседа заявил, что в Калининградской области должна сохраниться литовская культура, поскольку регион исторически является частью Малой Литвы. Так он отреагировал на решение России переименовать музей, который посвящен литовскому поэту Кристионасу Донелайтису.

Президент Литвы отметил, что как бы ни старалась Россия, «Караляучюс никогда не станет Калининградом». Караляучюс – литовское название города.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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