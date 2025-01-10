Захарова рекомендовала Науседе учить историю после заявления о Калининграде

По ее словам, столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно, и Каунас по решению Иосифа Сталина, заключившего в 1939 г. с литовской стороной договор о передаче республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. Крупнейший порт на Балтике был переименован из Мемеля в Клайпеду и стал литовским в 1945 г. благодаря подвигу Красной армии, указала официальный представитель МИДа.