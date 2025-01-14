Блинкен: новое соглашение не допустит появления у Ирана ядерного оружия
Заключение нового сильного соглашения по иранской ядерной сделке представляется самым эффективным способом предотвращения появления у Ирана ядерного оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Я знаю, что есть общее стремление среди всех администраций не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие. Я лично считаю, что добиться этого через четкое, сильное, проверяемое соглашение – лучший способ обеспечить долгосрочный результат», – сказал Блинкен в Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией).
Блинкен подчеркнул, что в США, вне зависимости от политических партий, есть решимость не позволить Ирану получить ядерное оружие.
Блинкен объяснил, что в результате выхода из соглашения Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA или СВПД) и отсутствия замены на что-либо Иран оказался в такой ситуации, когда может производить расщепляющий материал для ядерного оружия «всего за неделю или две».
«Президент Трамп в свое время говорил о необходимости заключить более выгодное и сильное соглашение с его точки зрения, – добавил он. – Возможно, есть шанс сделать именно это».
США вместе с Россией, Францией, Китаем, Великобританией и Германией с 2015 г. были участниками СВПД, который предполагал снятие большей части международных санкций с Ирана в обмен на отказ страны от разработки ядерного оружия. Но в 2018 г. тогдашний американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и наложил дополнительные санкции на Иран. Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без результата.