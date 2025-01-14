Блинкен: новое соглашение не допустит появления у Ирана ядерного оружия

США вместе с Россией, Францией, Китаем, Великобританией и Германией с 2015 г. были участниками СВПД, который предполагал снятие большей части международных санкций с Ирана в обмен на отказ страны от разработки ядерного оружия. Но в 2018 г. тогдашний американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и наложил дополнительные санкции на Иран. Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без результата.