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Блинкен: новое соглашение не допустит появления у Ирана ядерного оружия

Ведомости

Заключение нового сильного соглашения по иранской ядерной сделке представляется самым эффективным способом предотвращения появления у Ирана ядерного оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я знаю, что есть общее стремление среди всех администраций не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие. Я лично считаю, что добиться этого через четкое, сильное, проверяемое соглашение – лучший способ обеспечить долгосрочный результат», – сказал Блинкен в Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией).

Блинкен подчеркнул, что в США, вне зависимости от политических партий, есть решимость не позволить Ирану получить ядерное оружие.

Блинкен объяснил, что в результате выхода из соглашения Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA или СВПД) и отсутствия замены на что-либо Иран оказался в такой ситуации, когда может производить расщепляющий материал для ядерного оружия «всего за неделю или две».

«Президент Трамп в свое время говорил о необходимости заключить более выгодное и сильное соглашение с его точки зрения, – добавил он. – Возможно, есть шанс сделать именно это».

США вместе с Россией, Францией, Китаем, Великобританией и Германией с 2015 г. были участниками СВПД, который предполагал снятие большей части международных санкций с Ирана в обмен на отказ страны от разработки ядерного оружия. Но в 2018 г. тогдашний американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и наложил дополнительные санкции на Иран. Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без результата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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