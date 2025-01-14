Суд по делу об импичменте президента Южной Кореи Юн Сок Ёля был отложен

Следующее судебное заседание назначено на 16 января. Если отстраненный президент снова не придет, разбирательство продолжится с участием его юридической команды. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Верховного суда Мун Хён Бэ. Адвокат Юна сообщил, что президент примет решение о том, идти ли ему в суд, самостоятельно после обсуждения стратегии защиты.