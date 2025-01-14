Суд по делу об импичменте президента Южной Кореи Юн Сок Ёля был отложен
Конституционный суд Южной Кореи отложил первое судебное заседание по делу об импичменте отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля из-за неявки обвиняемого, сообщает Reuters.
Адвокат Юна заявил, что президент не присутствует на заседании, потому что власть предпринимает попытку задержать его, и это не позволяет ему выразить свою позицию в суде.
Следующее судебное заседание назначено на 16 января. Если отстраненный президент снова не придет, разбирательство продолжится с участием его юридической команды. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Верховного суда Мун Хён Бэ. Адвокат Юна сообщил, что президент примет решение о том, идти ли ему в суд, самостоятельно после обсуждения стратегии защиты.
Конституционный суд должен в течение 180 дней принять решение о том, отстранить ли Юна от должности или восстановить его в президентских полномочиях.
25 декабря Юн во второй раз проигнорировал повестку на допрос по поводу введения им военного положения и не явился в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO). 31 декабря суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента республики. Об этом сообщало управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих Южной Кореи.
Юн был отстранен от должности 14 декабря из-за объявления военного положения. После этого исполняющим обязанности президента стал премьер Хан Док Су, который тоже подвергся импичменту из-за невыполнения условий оппозиционной партии. Сейчас и.о. президента является вице-премьер Чхве Сан Мок.
Юн объявил военное положение 3 декабря, чтобы «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». После этого к парламенту стянулись военнослужащие, но депутаты смогли отменить решение президента. 190 парламентариев на пленарном заседании проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. После этого министр обороны ушел в отставку.