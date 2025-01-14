Салам подал в отставку с поста главы Международного суда ООН
Председатель Международного суда ООН Наваф Салам покинул свой пост в связи с назначением на должность премьер-министра Ливана. Это следует из сообщения суда.
«Судья Наваф Салам, председатель Международного суда, ушел в отставку с поста члена суда с сегодняшнего дня, 14 января 2025 г.», – говорится в сообщении.
Решение принято в связи с его назначением на пост премьера Ливана. 71-летний Салам получил поддержку 85 из 128 депутатов. Его соперник Наджиб Микати, исполнявший обязанности премьер-министра, получил одобрение только девяти парламентариев.
Салам стал членом Международного суда 6 февраля 2018 г., его председателем – 6 февраля 2024 г. До прихода в суд он был послом и постоянным представителем Ливана при ООН в Нью-Йорке. Эту должность он занимал с июля 2007 г. по декабрь 2017 г. Его двоюродный брат Таммам Салам возглавлял правительство Ливана в 2014-2016 гг.