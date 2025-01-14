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Салам подал в отставку с поста главы Международного суда ООН

Ведомости

Председатель Международного суда ООН Наваф Салам покинул свой пост в связи с назначением на должность премьер-министра Ливана. Это следует из сообщения суда.

«Судья Наваф Салам, председатель Международного суда, ушел в отставку с поста члена суда с сегодняшнего дня, 14 января 2025 г.», – говорится в сообщении.

Решение принято в связи с его назначением на пост премьера Ливана. 71-летний Салам получил поддержку 85 из 128 депутатов. Его соперник Наджиб Микати, исполнявший обязанности премьер-министра, получил одобрение только девяти парламентариев.

Салам стал членом Международного суда 6 февраля 2018 г., его председателем – 6 февраля 2024 г. До прихода в суд он был послом и постоянным представителем Ливана при ООН в Нью-Йорке. Эту должность он занимал с июля 2007 г. по декабрь 2017 г. Его двоюродный брат Таммам Салам возглавлял правительство Ливана в 2014-2016 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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