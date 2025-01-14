Салам подал в отставку с поста главы Международного суда ООН

Салам стал членом Международного суда 6 февраля 2018 г., его председателем – 6 февраля 2024 г. До прихода в суд он был послом и постоянным представителем Ливана при ООН в Нью-Йорке. Эту должность он занимал с июля 2007 г. по декабрь 2017 г. Его двоюродный брат Таммам Салам возглавлял правительство Ливана в 2014-2016 гг.