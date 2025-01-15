В Южной Корее арестовали действующего президента
В Южной Корее арестовали президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже. Лидер страны заявил, что согласился сотрудничать со следствием, чтобы избежать «кровопролития». Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Согласно данным Управления по борьбе с коррупцией высокопоставленных должностных лиц (CIO), ордер на арест Юна был выдан в 10:33, что стало первым случаем ареста действующего президента в стране. Ожидается, что он будет содержаться в Сеульском следственном изоляторе в Уиванге.
В видеообращении, опубликованном после его ареста, Юн заявил: «Несмотря на то что это незаконное расследование, я решил согласиться на явку в CIO, чтобы предотвратить кровопролитие».
Агентство уточняет, что аресту предшествовали многочасовые переговоры между следователями и представителями Юна в его доме о том, как его задержать и доставить на допрос.
14 декабря национальное собрание Южной Кореи проголосовало за импичмент президенту республики, который в начале декабря объявил военное положение в стране. Предложение об импичменте Юну было поддержало 204 голосами, против выступили 85 человек, еще трое воздержались. Восемь бюллетеней признаны по итогам голосования недействительными.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение Юна. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.