В Южной Корее арестовали действующего президента

Согласно данным Управления по борьбе с коррупцией высокопоставленных должностных лиц (CIO), ордер на арест Юна был выдан в 10:33, что стало первым случаем ареста действующего президента в стране. Ожидается, что он будет содержаться в Сеульском следственном изоляторе в Уиванге.