ФСБ: Киев предлагал военным ВС РФ $1 млн за оставление позиций в Горловке ДНР

14 января российские военные установили контроль над населенными пунктами Терны и Нескучное в ДНР, а днем ранее – над Песчаным. 19 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что ситуация на линии фронта в боевых действиях на Украине «меняется кардинально», а продвижение идет «квадратными километрами». По словам российского лидера, предпосылки для такого продвижения были заложены в 2023 г., когда вооруженные силы Украины летом-осенью проводили неудачное для них контрнаступление в Запорожской и Донецкой областях и происходила «классика боевых действий».