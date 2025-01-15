ФСБ: Киев предлагал военным ВС РФ $1 млн за оставление позиций в Горловке ДНР
Главное управление разведки (ГУР) Украины пыталось подкупить военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, предложив им $1 млн взамен на оставление позиций в Горловке Донецкой народной республики (ДНР), сообщается на сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
«Устремления ГУР минобороны Украины были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено $100 000, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса», – говорится в сообщении.
Деньги были направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, участвующих в спецоперации.
В результате оперативных мероприятий были выявлены зоны сосредоточения частей украинской армии. Российские военные нанесли превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских войск к позициям ВС РФ. По данным ФСБ, противник понес серьезные потери.
14 января российские военные установили контроль над населенными пунктами Терны и Нескучное в ДНР, а днем ранее – над Песчаным. 19 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что ситуация на линии фронта в боевых действиях на Украине «меняется кардинально», а продвижение идет «квадратными километрами». По словам российского лидера, предпосылки для такого продвижения были заложены в 2023 г., когда вооруженные силы Украины летом-осенью проводили неудачное для них контрнаступление в Запорожской и Донецкой областях и происходила «классика боевых действий».
Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 г. Ее целью назывались денацификация, демилитаризация и защита населения Донбасса.