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ФСБ: Киев предлагал военным ВС РФ $1 млн за оставление позиций в Горловке ДНР

Ведомости

Главное управление разведки (ГУР) Украины пыталось подкупить военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, предложив им $1 млн взамен на оставление позиций в Горловке Донецкой народной республики (ДНР), сообщается на сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«Устремления ГУР минобороны Украины были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено $100 000, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса», – говорится в сообщении.

Деньги были направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, участвующих в спецоперации.

В результате оперативных мероприятий были выявлены зоны сосредоточения частей украинской армии. Российские военные нанесли превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских войск к позициям ВС РФ. По данным ФСБ, противник понес серьезные потери.

14 января российские военные установили контроль над населенными пунктами Терны и Нескучное в ДНР, а днем ранее – над Песчаным. 19 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что ситуация на линии фронта в боевых действиях на Украине «меняется кардинально», а продвижение идет «квадратными километрами». По словам российского лидера, предпосылки для такого продвижения были заложены в 2023 г., когда вооруженные силы Украины летом-осенью проводили неудачное для них контрнаступление в Запорожской и Донецкой областях и происходила «классика боевых действий».

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 г. Ее целью назывались денацификация, демилитаризация и защита населения Донбасса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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